Güney'de paket servisçilerle toplu sözleşme

Güney'de paket servisçiler ve kuryelere ilk işe girişte 950 euro, aynı iş yerinde 6’ncı ayını tamamladıktan sonra 1050 euro maaş verilecek, tatil günlerinde çalıştıklarında maaşlarının yüzde 20’si kadar ek mesai ödenecek ve yıllık eşel mobil uygulanacak

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren paket servisçiler/kuryeler ile ilk kez toplu sözleşme yapıldı.

Güney'de yayımlanan Alithia’nın haberine göre, Çalışma Bakanlığı, sendikalar ve paket servisçi/kurye çalıştıran şirketler arasındaki uzun görüşmelerin ardından önceki gün ilk toplu sözleşme ilke anlaşmasına imzalar atıldı.

Toplu sözleşme, bu sektörde çalışanlara ilk işe girişte 950 euro, aynı iş yerinde 6’ncı ayını tamamladıktan sonra 1050 euro maaş verilmesini; tatil günlerinde çalıştıklarında maaşlarının yüzde 20’si kadar ek mesai ödenmesini ve yıllık eşel mobil uygulanmasını öngörüyor.

Sektör çalışanlarının 13’üncü maaş ve ek mesailerinin ödenme şekli üzerinde müzakerelerin devam edeceğini yazan gazete, 2025’te refah, sosyal yardım ve teşvik fonu kurulması ve ilk aşamada işverenlerin her bir çalışan için toplam maaşının yüzde 0,25’i kadar katkıda bulunması konusunda anlaşmaya varıldığını yazdı.

