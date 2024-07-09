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Rum polis köpekleri olimpiyatlarda görev alacak

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Rum polis köpekleri olimpiyatlarda görev alacak
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Rum polis gücü mensubu iki K9 köpeği, Paris’te gerçekleştirilecek olimpiyatlarda görev almak üzere yola çıktı.
Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum polis gücü mensubu iki K9 köpeğinin Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilecek olan olimpiyatların güvenliğinin sağlanmasında görev almak üzere yola çıktıklarını yazdı.
Gazete, İris ve Kira isimli köpeklerin Rum polisinin K9 biriminde yer alan 43 köpekten ikisi olduğunu aktardı.
 
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