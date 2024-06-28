banner913
banner932
4 0
Trafiğe masum bir can daha
Trafiğe masum bir can daha
23 0
 
Genel Ceza Kurulu, Koopspor’a verilen cezayı durdurdu
Genel Ceza Kurulu, Koopspor’a verilen cezayı durdurdu
20 0
''Trafikte uyuşturucu testine başlanacak'''
''Trafikte uyuşturucu testine başlanacak'''
25 0
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
35 0
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
25 0
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
24 0
banner1032

Güney'de insan zinciriyle Guinness rekoru

banner1020

Güney'deki stadyumda 4 bin 100’den fazla kişi el ele tutuşarak “en uzun insan zinciri” oluşturup Guinness rekorlar kitabına girdi

banner974
Güney'de insan zinciriyle Guinness rekoru
banner971
Güney Kıbrıs’ta 4 bin 100’den fazla kişi el ele tutuşup “en uzun insan zinciri” oluşturarak Guinness rekorlar kitabına girdi.
Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, “Yianis Christodoulou Foundation” girişimi ve Eğitim Bakanlığı’nın himayesinde düzenlenen rekor denemesi Lefkoşa’daki GSP Stadyumu’nda yapıldı.
Bu rekorla, 2016’da Japonya’da 4 bin 52 kişiyle elde edilen “en uzun insan zinciri” rekoru kırılmış oldu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.