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Polise yalan söyledi

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Lefkoşa’da Şener Erbekci, adına kayıtlı TGJ 890 plakalı araca ait Motorlu Araç Kayıt Belgesini kaybetmediği halde, polise kayıp başvurusunda bulundu

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Polise yalan söyledi
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Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte Beyanla Belgelerin İcra Edilmesini Tahrik Etme ve Sahte Davranışla Kayıt Sağlamak” suçlarından tutuklanan Zanlı Şener Erbekci dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlının 12 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Atatürk Meydan Karakoluna giderek, adına kayıtlı TGJ 890 plakalı araca ait Motorlu Araç Kayıt Belgesini kaybetmediği halde, konu araca ait kayıt belgesini, 01 Aralık 2023 tarihinde, Lefkoşa'da kaybettiği hususunda görevli polis mensubuna kayıp başvurusunda bulunarak, sahte beyanla 'Kayıp Araç Evrağı belgesinin icra edilmesini tahrik edip, sahte davranışla kayıt temin ettiğini söyledi.
Polis, zanlının önceki gün tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının temin ettiği evrakın bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlını yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 60 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 
 
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