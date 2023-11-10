Güney'de altın pasaporttan sonra "altın vize" skandalı

Güney Kıbrıs’ta patlak veren altın pasaport skandalının arından şimdi de “altın vize” ile yeni bir skandalın gündemde olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Sayıştayı'nın,

5.800 yatırımcının faydalandığı üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik göçmenlik izinlerine ilişkin raporunun ayrıntılarına yer verirken rapor neticesinde, gerekli sürede Güney Kıbrıs’ta ikamet etmeyen kişilere ve yatırımcılara göçmenlik izni verildiğinin ortaya çıktığını yazdılar.

Rapora dayanarak, ilgili yasanın öngördüğü Güney Kıbrıs’ta belirli bir süre ikamet etme süresi dikkate alınmaksızın ülkede kısa süre ikamet eden kişilere göçmenlik izni verildiğini yazan gazete, bunun ötesinde Güney Kıbrıs’ta kısa süreli ikamet edenlerin ve taşınmaz mal alan kişilerin ödemesi gereken yüzde 19’luk KDV yerinde yüzde 5 ödediklerinin de ortaya çıktığını belirtti.

Gazete yine rapora dayanarak, 300 bin Euro değerindeki taşınmaz mala yatırım yaptığını gösteren bazı kişiler için paranın kaynağı konusunda herhangi bir denetimin yapılmadığını yazdı.

Habere göre aynı raporda, taşınmaz mallara yönelik satış belgeleri bulunan 20 durumda yapılan incelemede, alıcılara tapu verilmesiyle satışı tamamlanmayan taşınmaz mallar ile satış belgelerinin geri çekildiği durumlar tespit edildiği belirtildi.

Habere göre Rum İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sayıştay’ın vurgulamalarıyla hem fikir olduğunu, Sayıştay tarafından tespit edilen unsurların, hükümetin göreve başlamasıyla, Monevyal’ın tavsiyeleriyle, kendi bakanlıkları tarafından da tespit edildiğini ifade etti.

Bakanlık açıklamasında ayrıca İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun talimatı üzerine, bakanlığın, ilgili programın donatılması amacıyla bahse konu izinlerin verilmesi önkoşullarının katılaştırılması ve programın denetimin güçlendirilmesi için gerekli faaliyetleri ileriye götürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanlığı ayrıca Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz Mayıs ayında, ilgili programın kriterlerini yeniden düzenlediğini de anımsattı.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Altın Pasaportlar Skandalında Olduğu Aynı Uygulamalarla Altın Vizeler” başlığı altında aktardı.

Politis gazetesi “Sayıştay Raporu: Altın Vize Programı Yürürlükten Kalksın” başlığıyla habere geniş bir şekilde yer verirken Alithia gazetesi ise “Sayıştay: Altın Vizeler Kaldırılsın” başlığını kullandı.