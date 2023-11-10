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Güney’de nüfusun yüzde 13’ü diyabet hastası

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Güney’de nüfusun yüzde 13’ü diyabet hastası
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 Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 13’ünün diyabet hastalığından mustarip olduğu bildirildi.


Fileleftheros’un haberine göre Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nin diyabet ve diyabet hastalarının sorunlarının ele alındığı dünkü toplantısında, Genel Sağlık Sistemi’nin uygulamaya girdiği günden Nisan 2023’e kadar sisteme kayıtlı diyabet hastası sayısının 114 bin 899 olduğu, (toplam nüfusun yüzde 13’ü) bilgisi verildi.
Haberde “Ölümler ve Sağlık İzleme Birimi arşivinde diyabetin, Güney Kıbrıs’ta en sık görülen 5 ölüm sebebi arasında yer aldığı, 2020’de diyabet kaynaklı ölüm sayısı 401 iken bu sayının 2021’de 493’e yükseldiği kaydedildi.
 
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