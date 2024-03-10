Emekli polisin aracı kundaklandı

Baf’ta cuma gecesi, 64 yaşındaki emekli polisin aracının kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklandığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, yanıcı madde dökülerek kundaklanan 12 bin euro değerindeki araçta büyük hasar meydana geldiğini yazdı.
Haberde, olayın Hukuk Dairesi’nin çalışanları aleyhinde daha önce meydana gelen kundaklamalarla ilgisi olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.