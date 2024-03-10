YÖDAK Başkanlığı görevini Hasan Amca devraldı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı hakkında başlatılan hukuki süreç nedeniyle, YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca başkanlık görevini devraldı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı hakkında başlatılan hukuki süreçten dolayı kuruma YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca başkanlık edecek.

Kurumun resmi sitesinden açıklama yapan YÖDAK Başkan Yardımcısı Amca, başlatılan bu hukuki süreç dolayısı ile YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı’nın görevi başında bulunamayacağını kaydetti.

Amca, yasa gereği bu süreçte YÖDAK’a kendisinin başkanlık yapacağını belirterek, “YÖDAK, mevzuatların kendisine vermiş olduğu tüm görev, yetki ve sorumluluklarını kesintisiz bir şekilde, büyük bir titizlikle yerine getirecektir” ifadelerini kullandı.