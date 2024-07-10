“Mektup, veda havasına sahip”

Kıbrıs Türk tarafının eski müzakerecisi Özdil Nami, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in mektubuyla ilgili değerlendirmesinde, Holguin’in taahhüdünün sona ermediğini söylemesine rağmen, mektubunun bir veda havasına sahip olduğunu ifade etti.

Nami değerlendirmesinde, bunun hiç şaşırtıcı olmadığını, çünkü Holguin’in Kıbrıs’a en baştan itibaren başarısızlığa mahkûm olan bir görevle geldiğini de savundu.

Nami açıklamasında Holguin’in Kıbrıs Türk tarafına BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarıyla aynı hizada olmayan hiçbir şeye kolaylık sağlayamayacağını, Rum tarafına ise BM’nin ucu açık bir sürecin içine girmeyeceğini söylemesi gerektiğini de vurguladı.

