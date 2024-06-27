Barış Gücü’nün tatbikata katılmasına tepki

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün GKK'nın TSK ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği arama kurtarma tatbikatında yer alması, Rum tarafının tepkisini çekti

Rum basınında dün yer alan bir haberde Rum Yönetiminin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) bir dizi faaliyetiyle ilgili şüpheleri olduğu bir zamanda, UNFICYP’in ise bazı hareketleriyle “yangına körükle gittiği” iddiasında bulunuldu.

UNFICYP’in İngiliz ve Slovakya birliklerinden bir grup Barış Gücü askeriyle birlikte, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'yle iş birliği içinde gerçekleştirdiği arama kurtarma tatbikatında yer aldığını yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi’nin girişimlerine rağmen UNFICYP liderliğinin UNFICYP mensuplarının tatbikatta yer almasını önlememeyi tercih ettiğine işaret etti.

Haberde bu eylemin ara bölgedeki sığınmacılar konusuna eklendiği, aynı zamanda BM’nin Kıbrıs’taki temsilcilerinin bazı faaliyetleriyle ilgili şüpheleri de artırdığı kaydedildi.

