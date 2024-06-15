Baf’ta kadın cinayeti

Baf’a bağlı “Tremithusa” (Tremetuşa) köyünde dün sabah, yabancı uyruklu bir kadın kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

“Karı- kocanın sabah saatlerinde şiddetli kavgaya tutuştuğu; kadının bıçakla kocasını yaraladığı ve adamın da bıçağı alarak karısını öldürüp balkondan aşağıya attığı belirtildi.

Yaralanan koca hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

