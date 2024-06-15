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Baf’ta kadın cinayeti

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Baf’ta kadın cinayeti
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Baf’a bağlı “Tremithusa” (Tremetuşa) köyünde dün sabah, yabancı uyruklu bir kadın kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
“Karı- kocanın sabah saatlerinde şiddetli kavgaya tutuştuğu; kadının bıçakla kocasını yaraladığı ve adamın da bıçağı alarak karısını öldürüp balkondan aşağıya attığı belirtildi.
Yaralanan koca hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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