banner913
banner932
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
13 0
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
21 0
 
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
16 0
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
20 0
120 satranççı mücadele etti
120 satranççı mücadele etti
88 0
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
43 0
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
38 0
banner1032

Baf'ta büyük yangın

banner1020

Baf'ın Psathi köyünde çıkan orman yangını büyük zarara yol açtı

banner974
Baf'ta büyük yangın
banner971
Güney Kıbrıs'ta Baf'ın Psathi köyünde dün çıkan orman yangını, kısa sürede büyüdü. 
Baf polis operasyon şefi yardımcısı Michalis Nikolaou, yangının köyün girişinde olduğunu ve tehlikeli bir şekilde Ayios Dimitrianos'a doğru ilerlediğini söyledi. Yangın nedeniyle Psathi köyü de boşaltıldı.
Yangının kesin nedeninin ise henüz belirlenemediği belirtildi. 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.