Baf'ta büyük yangın

Güney Kıbrıs'ta Baf'ın Psathi köyünde dün çıkan orman yangını, kısa sürede büyüdü.
Baf polis operasyon şefi yardımcısı Michalis Nikolaou, yangının köyün girişinde olduğunu ve tehlikeli bir şekilde Ayios Dimitrianos'a doğru ilerlediğini söyledi. Yangın nedeniyle Psathi köyü de boşaltıldı.
Yangının kesin nedeninin ise henüz belirlenemediği belirtildi.
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