Güven Veren Tatbikat

Düşen bir yolcu uçağı için yapılan arama kurtarma faaliyetinin canlandırıldığı "Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı"nın kara safhası başarıyla icra edildi. Gerçeği aratmayan tatbikatla, tüm birlikler üstün kabiliyetleriyle görevine her an hazır olduğunu gösterdi ve bir kez daha güven tazeledi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, gerçeği aratmayan, nefes kesen bir tatbikata imza attı.Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı. Tatbikatın kara safhası dün Girne 101 Evler bölgesinde yapıldı. İzmir- KKTC güzergahında uçuş yapan bir yolcu uçağının, iniş için alçalmaya başlarken, Beşparmak dağları üzerinde temasın kaybedilmesinin ardından arama kurtarma faaliyetlerinin canlandırıldığı senaryoda tüm birlikler üstün kabiliyetleriyle görevine her an hazır olduğunu gösterdi ve bir kez daha güven tazeledi.Tatbikatın deniz safhası ise bugün Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında, KKTC karasuları dışında ve Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yapılacak.Tatbikat öncesinde Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı basın brifingi, Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda yapıldı.Gönyeli ailesinin de katıldığı brifingde ilk olarak, Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin özgeçmişi okundu.Ardından, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve TC Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir tarafından Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin eşi Nükhet Gönyeli’ye tatbikat anı objeleri takdim edildi.Daha sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, tatbikat hakkında basına brifing verdi.Arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi veren Aytaç, arama kurtarmanın genel tanımıyla denizde ve karada tehlike içerisindeki insanların ve araçların su üstü vasıtaları, uçaklar, helikopterler bu maksatla teşkil edilmiş özel kurtarma timleri kullanılarak, aranması ve kurtarılması olduğunu belirtti.Arama kurtarma faaliyetlerinin zamana karşı bir yarış niteliği taşıdığını vurgulayan Aytaç, profesyonelce yetişmiş bir personel, iyi bir organizasyona, birimler arasında yakın bir koordinasyon ile iş birliğine ihtiyaç olduğunu ve beraberinde 24 saat görev yapmayı gerektirdiğini ifade etti.Aytaç, KKTC’nin egemenliğini ilan ettiği toprakları, 12 mil karasuları ve hava sahası arama kurtarma bölgesi olduğunu ifade etti.KKTC tarafından 26 Mart 2002 tarihinde Ercan Bölgesel Arama Kurtarma Merkezi’nin faaliyete geçirildiğini ifade eden Aytaç, arama kurtarma hizmetinin verilebileceğinin NOTAM ile ilan edildiğini ve basın yoluyla dünya kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti.Bu kapsamda KKTC arama kurtarma birliklerince 26 Mart 2002 tarihinden itibaren toplam 114 arama kurtarma görevi icra edildiğini belirten Aytaç, tatbikatın bu yıl 20’ncisinin düzenleneceğini kaydetti.Tatbikatın amacının, arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, arama kurtarma personelini eğitmek ve insani yardım harekatı çerçevesinde TC ile KKTC arasındaki iş birliğini denemek olarak belirlendiğini ifade eden Osman Aytaç, tatbikatın basına ve yabancı gözlemcilere açık olarak kara ve deniz olmak üzere iki safha halinde 3 senaryo kapsamında icra edileceğini kaydetti.Tatbikatın kara safhasında, KKTC hava sahasında Türkiye-KKTC güzergahında yolcu uçağının Beşparmak dağları üzerinde temasın kaybedilmesiyle arama kurtarma faaliyetlerinin icra edileceğini anlatan Tümgeneral Aytaç, deniz safhasında iki numaralı sahada Gazimağusa açıklarında, KKTC karasuları dışında ancak Türk arama-kurtama bölgesinde içerisinde çok sayıda göçmen bulunan kuru yük gemisiyle, bir ticari yatın çarpışması sonrasında kazazedelerin kurtarılması ve kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi faaliyetleri yapılacağını söyledi.Osman Aytaç, deniz safhasındaki üçüncü senaryonun ise KKTC karasularında üç numaralı sahada bir akaryakıt tankeri ile ticari geminin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin kurtarılması ve deniz kirliliğinin yayılmasını önlemeye yönelik bariyer kurulması faaliyetlerinin icra edileceğini ifade etti.Tatbikata, TC’den 10, KKTC’den dört koordinasyon merkezinin fiilen iştirak edeceğini dile getiren Aytaç, TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan yedi adet uçar unsur ve bir adet yüzer unsur ile iki kurtarma timinin fiili olarak tatbikatta yer alacağını söyledi.Aytaç, tatbikata TC İçişleri Bakanlığı’ndan altı adet uçar unsur ve yedi adet yüzer unsur ile üç kurtarma timinin fiili olarak iştirak edeceği bilgisini de verdi.Tümgeneral Aytaç, tatbikata arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil kuruluşlar kapsamında TC’den Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile KKTC’den Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi unsurlarının katılacağını ifade etti.Tatbikata Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan iki adet uçar unsur ve yedi adet yüzer unsur ile beş arama-kurtarma timinin fiili olarak iştirak edeceğini belirten Aytaç, tatbikata Türkiye ve KKTC’den 1675 personelin katılacağını söyledi.Aytaç, “KKTC ve anavatanı TC unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde her ortamda gece ve gündüz karada, kara sularında veya uluslararası sularda her yerde her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır” vurgusu yaptı.TATBİKAT NEFESLERİ KESTİÖte yandan brifingden sonra Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası Girne 101 Evler bölgesinde icra edildi.Tatbikatın kara safhasını; siyasi ve askeri yetkililer, bazı bürokratlar, ülkeden ve yurtdışından çok sayıda basın mensubu ile Bangladeş, Moritanya ve Azerbaycan‘dan yabancı gözlemciler izledi.Senaryo kapsamında, KKTC hava sahasında, İzmir-Ercan güzergahında uçuşu planlı bir yolcu uçağı tarafından Girne semalarında tehlike sinyali verilmesi, aynı zamanda Uydu Destekli Arama ve Kurtarma sistemi üzerinden tehlike sinyalinin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından alınmasıyla, durumun Havalimanı Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne bildirilmesi üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.Ardından bir arama kurtarma helikopteri, bir ambulans helikopteri, uygun Arama Kurtarma Birlikleri, sağlık personeli ve kara aracı bölgeye sevk edildi ve arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.Ayrıca TC Arama Kurtarma Teşkilatından da Arama Kurtarma faaliyetine destek talebinde bulunularak, teşkilat faaliyete geçirildi. Böylece arama kurtarma faaliyetine destek vermek amacıyla iki Arama Kurtarma Uçağı, bir Arama Kurtarma Helikopteri, bir İHA ve bir Arama Kurtarma Timi de olay yerine sevk edildi.Arama kurtarma uçak ve helikopterleri kaza yapan uçağı bularak, Arama Kurtarma İhtisaslı Personeli olay bölgesine indirildi. Personel tarafından uçak bölgesinde keşif yapılarak, tespit edilen kazazedelere ilk müdahale yapıldı ve helikopterler ile tahliyeleri sağlandı. Ayrıca arama kurtarma faaliyetleri ile koordineli olarak kaza bölgesinin çevre emniyeti de alındı.Bölgeye gelen itfaiye unsurları ise uçaktaki yangına müdahale ederek, söndürme ve soğutma işlemi yaptı. Arama kurtarma unsurları tarafından ise uçak içerisinde ve kaza bölgesinde kurtarma ve tahliye faaliyetleri yapıldı. Tespit edilen kazazedelere ilk ve acil müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı ve kurtarılan diğer yolcular ile birlikte ambulanslarla tahliyeleri sağlandı.Alan araması sırasında AK Köpek Timi tarafından uçağın kuzeybatısında uçurum kenarında bir yaralı tespit edildi ve Sivil Savunma ekibi tarafından kurtarılan kazazede ambulans ile tahliye edildi. Dron kullanılarak, ormanlık alanda tespit edilen diğer kazazede ise helikopter tarafından kurtarıldı.Tatbikatın tamamlanması sonrasında tatbikata katılan unsurlar selamlama geçişi de yaptı.