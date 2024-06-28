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Amerikalıları Kuzey'e götürme sözü

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Rum basını, yabancılar tarafından kuzeydeki Rum mallarının “yağmalanması” dalgasının büyüdüğünü belirtti ve kurucusu Türk asıllı olan “DND Homes” isimli Amerikan şirketinin, kuzeye Amerikalıları götürme sözü verdiğini, bahse konu şirketin kuzeyde ofis açtığını bildirdi

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Amerikalıları Kuzey'e götürme sözü
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Güney'de yayımlanan Politis gazetesi “İşgal Altındaki Topraklardaki Kıbrıs Rum Mallarının Yağmalanması Dokuz Başlı Ejderha (Lerna Deniz Yılanı)” başlıklı haberinde yabancılar tarafından kuzeydeki Rum mallarının “yağmalanması” dalgasının büyüdüğünü ileri sürdü.
Kuzeydeki Rum mallarının satışıyla ilgili son günlerde, AFİK Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’un tutuklanması ve bir Alman vatandaşı hakkında çıkarılan tutuklama emriyle ilgili haberlere geniş bir şekilde yer veren gazete kuzeydeki Rum mallarının, yabancı şirketlerin ve bağlı oldukları ülkelerde yaptıkları satış reklamlarıyla büyük boyutlar almaya başladığını da belirtti.
Gazete haberinde ayrıca, kurucusu Türk asıllı olan “DND Homes” isimli Amerikan şirketinin, kuzeye Amerikalıları götürme sözü verdiğini, bahse konu şirketin kuzeyde ofis açtığını yazdı.
Habere göre DİSİ Milletvekili aynı zamanda Rum Meclisi Göçmenler Komitesi üyesi olan Nikos Yeorgiu, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’a “DND Homes” konusunda bir mektup göndererek bu konuda hangi bilgilere sahip olunduğu ve ne gibi tedbirlerin alındığına dair meclise bilgi vermesi talebinde bulundu.
Yeorgiu ayrıca ABD Büyükelçiliği’ne yönelik girişimlerde de bulunulup bulunulmadığını sorguladı.
 
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