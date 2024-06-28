"Artık korku ve endişeyle yaşıyoruz"

Metehan Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra aracında iki adet silah ve mermi bulunan Kıbrıslı Rum Antinos Artemi, 18 ay hapis cezasına mahkum edildi. Kararı okuyan yargıç, "Geçmişte güven içinde yaşadığımız ülkemizde artık korku ve endişe içerisinde yaşar durumdayız" diyerek tepkisini dile getirdi

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısından giriş yaptıktan kısa bir süre sonra aracında yapılan aramada 2 adet silah ve mermi bulunan Kıbrıslı Rum Antinos Artemi hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 18 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığı yargılandığı “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruftu” suçlarından suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç, sanığın mahkum olduğu ateşli silah bulundurma suçunun toplum için tehlike arz eden bir suç olduğunu belirtti. Yargıç, ülkede artan şiddet, adam öldürme ve yaralama gibi suçlarda silah kullanımında artış olmasının tüm toplum bireylerinde ciddi endişeye yol açtığını ifade etti.

Yargıç, “Geçmişte güven içinde yaşadığımız ülkemizde artık korku ve endişe içerisinde yaşar durumdayız. Davaya konu olan suçlar bu nedenle kamu menfaatini yakından ilgilendirmektedir” dedi.

Yargıç, sanığın avukatının beyanlarına da değindi. Yargıç, savunmanın sanığın bir anlık dalgınlıkla iki adet silahı aracında unuttuğunu, ihmalkarlık sonucu bu suçları işlediğini belirttiğini aktardı.

Yargıç, sanığın ilk andan beri suçlarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koymasını ve silahın herhangi bir olayda kullanılmamasını ise hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini söyleyerek, sanığı 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

26 Mart 2024 tarihinde saat 21.00 raddelerinde GKRY vatandaşı Antonis Artemı KST 244 plakalı araç ile Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yaptıktan sonra Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından alınan bilgi ışığında Metehan Sosyal Konutlar park yeri içerisinde tespit edilmişti.

Zanlının aracında yapılan arama neticesinde aracın arka koltuk üzerinde siyah renk el çantası içerisinde 9 adet 7.65 mm çapında mermiler bir adet 7.65 mm çapında Retay X marka siyah renk tabanca yine aracın arka koltuk arasında bulunan bölme içerisinde bir adet 9 mm çapında markasız siyah renk kanunsuz ateşli silah olan tabanca tespit edilerek emare alınmıştı.

