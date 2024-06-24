6 yılda 95 taşıyıcı annelik başvurusu

Güney Kıbrıs’ta 2017-2023 yılları arasında taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olabilmek için toplam 95 başvuru yapıldığı belirtildi.

Politis gazetesinde yer alan haberde, sağlık sebebiyle çocuk sahibi olamayan çiftler veya bekar kadınların, taşıyıcı anne yardımıyla çocuk sahibi olma taleplerine ilişkin rakamlar yer aldı.

Gazete, taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olabilmek için çok sıkı denetimlerden geçilmesi gerektiğinin altını çizerken, 95 başvurudan 42’sinde taşıyıcı annenin daimi olarak Güney Kıbrıs’ta ikamet etmeyen kişiler olduklarını aktardı.

Haberde ayrıca, 95 başvurudan 34’ünde taşıyıcı annelerin Ukraynalı kadınlar oldukları da belirtildi.

