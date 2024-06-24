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Yenicami’nin sportif direktörü Kara oldu

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Yenicami’nin sportif direktörü Kara oldu
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Süper Ligin başkent ekibi Yenicami'de Turgay Kara sportif direktörlüğe getirildi.
Başkan Ahmet Gençosman ve teknik adam Hasan Topaloğlu ile bir araya gelen Turgay Kara resmi görevine bugün başladı.
 
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