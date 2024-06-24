Yenicami’nin sportif direktörü Kara oldu

Süper Ligin başkent ekibi Yenicami'de Turgay Kara sportif direktörlüğe getirildi.
Başkan Ahmet Gençosman ve teknik adam Hasan Topaloğlu ile bir araya gelen Turgay Kara resmi görevine bugün başladı.
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