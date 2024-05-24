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10 okula güvenlik kamerası yerleştirilecek

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10 okula güvenlik kamerası yerleştirilecek
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 Güney Kıbrıs’ta yetkili birimlerin okul alanlarındaki şiddet ve suçla mücadelesi çerçevesinde, 10 okula yeni eğitim döneminde güvenlik kameraları yerleştirileceği kaydedildi.
Son yıllarda okulların açık olmadığı saatlerde okul alanlarında meydana gelen olayların Eğitim Bakanlığı ile okul kurullarını kaygılandırdığını yazan Fileleftheros gazetesi, yaşanan olayların yetkili makamları önlemler almaya ittiğini ve bu önlemlerden birinin de okullara kapalı devre kameralar yerleştirilmesi olduğunu belirtti.
Gazete bu önlemin başlangıçta 10 okulda pilot şekilde uygulanacağını ve durumun değerlendirilmesinin ardından genel olarak uygulanmasının beklendiğini ekledi.
 
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