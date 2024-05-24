Güney Kıbrıs’ın en yüksek gökdeleni Limasol’da yapılıyor

Güney Kıbrıs’ın en yüksek gökdeleninin 181,5 metre uzunluğunda ve 44 kat olarak planlanan “Aura” isimli bina olacağı haber verildi.

Fileleftheros’un haberine “Aura”, Limasol’un sahil cephesine, bir süredir kullanılmayan eski ERA Olympia AVM’nin yerine inşa edilecek.

Limasol Belediyesi’nin şehircilik iznini, 9 Haziran’daki yerel seçimler öncesinde vereceği, izni resmileştirmek için, yatırımcılardan talep ettiği telafi tedbirlerinin tamamlanmasını beklediği kaydedildi. Belediyenin talep ettiği telafi tedbirlerinin, kamunun kullanımı içi 300 araçlık park yeri ve Belediye tarafından galeri olarak kullanılmak üzere zemin katta alan projeleri olduğu belirtildi.

Habere göre Rum Bakanlar Kurulu’nun, zemin alanlarının ve kamu yollarının kalkınma adına birleştirilmesi kararından sonra yatırımcı, tazminat olarak 214 bin euro ve tapu hakkı olarak da 5 bin 235 euro ödeyecek. Çağdaş, ekolojik ve alt bölümü ile Limasol kentsel dokusuyla entegre olacak şekilde planlandığı belirtilen gökdelende dairelerin yerden 24 metre yüksekte yer alacağı da kaydedildi.

