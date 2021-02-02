“Zenginden alıp fakire verme dönemi”

Bakan Arıklı, herkesin fedakarlığa hazır olması gerektiğini söyledi ve ekledi: “Zenginden alıp fakire veya geliri iyi olandan alıp fakirlere dağıtma, üleştirme dönemi, fedakarlık dönemi. Kimse ‘bana dokunmayın’ diyemez”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ekonomik önlemler paketinin bugün açıklanması için çalıştıklarını söyledi.

BRT’de telefon bağlantısı ile katıldığı GündemArtı programına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arıklı, önceki ekonomik paketlerden alınan dersler çerçevesinde bir yol haritası çizilmekte olduğunu söyledi. Başbakan Saner’in koordinatörlüğünde sürdürülen çalışmaları bugün tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Arıklı, çalışmaların tamamlanmasının ardından detayların en geç yarın Başbakan Saner tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

Bakan Arıklı, herkesin fedakarlığa hazır olması gerektiğini ifade ederek, tedbirlerin mümkün olduğunca geniş kesimlere yayılarak alınmasının taşıdığı önemin altını çizdi. Herkesin sıkıntıyı paylaşabileceği bir sürecin başlatılması gerektiğini dile getiren Arıklı, “zenginden alıp fakire veya geliri iyi olandan alıp fakirlere dağıtma, üleştirme dönemi, fedakarlık dönemi. Kimse ‘bana dokunmayın’ diyemez. Bu ülkede yaşıyorsak mutlaka fedakarlığa hazır olmak lazım” dedi.

Arıklı, bu dönemde muhalefet parti başkanlarının da çalışmaların içerisinde olduğunu belirterek, sıkıntıların paylaşarak azalabileceğini belirtti:

“Muhalefetteki parti başkanlarıyla birlikte bu süreci yürüttüklerini de söyleyen Arıklı, onların düşüncesini de alarak birtakım çalışmalar yapmakta büyük bir fayda var. Ülke pandemiden dolayı topyekün bir sıkıntı içerisinde. Ne kadar çok paylaşırsak o kadar hafif olur.. Bu sürecin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Azami konsensüs sağlamaya çalışıyoruz. Alınacak tedbirlerin geniş kesimlere yayarak almaktır önemli olan. Bundan dolayı muhalefetin desteğine ciddi şekilde ihtiyaç var. Popülizm yapmak çok kolay ama bu dönem öyle bir dönem değil.”

Arıklı hazırlanan paketlerin hedef kitlesinde işini kaybetmiş ve darda olan insanlar olduğunu söyledi:

“Hedef kitle işini kaybetmiş, kirasını ödeyemeyen, elektrik parasını ödeyemeyen kişilere devletin şefkatli elini uzatabilmek. Zenginden alıp fakire üleştirme ve fedakarlık dönemindeyiz. 1963-1974 döneminde herkes 30 Kıbrıs Lirası alıyordu, Başbakan da köylü de… Adaletli olmalıyız, bir kesimi kollayıp bir diğerini ezersek bu adaletli olmaz. Bu konuda da gördüğüm kadarıyla tüm bakan arkadaşlar da hemfikir. “

Arıklı “KKTC ekonomisi zor bir dönemden geçmektedir. Herkes bu dönemde fedakarlık yapmak zorundadır. Fedakarlığı sadece bir kesimden beklemek doğru değildir. Herkes bu dönemde eşit ve adil bir şekilde fedakarlığa hazır olmalıdır. Fedakarlık ne tek başına sermaye sahiplerinin ne de kamu çalışanlarının üzerine yüklenemez" dedi.

