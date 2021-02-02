Çavuşoğlu’ndan aşı sözü

İki günlük ziyaret için KKTC’ye gelen TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin aşı tedariğini devam ettirdikçe, KKTC’ye gerekli miktarı ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.Çavuşoğlu, dün saat 15.00 sıralarında Ercan Havaalanı’na vardı.Çavuşoğlu, ilk ziyaretini saat 15.30’da Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’na gerçekleştirdi.Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasına , Meclis Başkanlığına seçilen Önder Sennaroğlu ve Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilen Armağan Candan’ı tebrik ederek başladı.Çavuşoğlu, KKTC ziyareti kapsamında; pandemi döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına desteğinin tam olduğuna vurgu yaptı.Yapılması düşünülen 5 + 1 BM gayrı resmi konferansında Kıbrıs Türk halkının menfaatleri doğrultusunda hangi tutumların sergileneceği ve hangi adımların atılacağı noktasında başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere diğer yetkililerle değerlendirmeler yapacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un selamlarını getirdiklerini söyledi.Şu ana kadar 40 bin toz aşının KKTC’ye ulaştığını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin aşı tedariğini devam ettirdikçe, gerekli miktarı ulaştırmaya devam edeceklerini, önümüzdeki süreçte KKTC Meclisi’nin kendilerine vereceği desteğin de son derece önemli olduğunu belirtti.SENNAROĞLUCumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hasmane tutumuyla Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandırmaya devam ettiğini, Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan Türkiye’nin omuz omuza olduğu müddetçe haklarına kimsenin dokunamayacağını kaydetti.1974 Barış Harekatından sonra adaya barış geldiğini anımsatan Sennaroğlu, 47 yılı aşkın süredir görüşmelerin devam ettiği halde siyasi sonuca ulaşılamadığını belirtti.Sennaroğlu, “Hiç kimsenin bir 47 yıla daha tahammülü kalmamıştır” diyerek olası bir çözümde Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün olmazsa olmazları olduğunu, Kıbrıs Türk halkında bu konunun büyük bir güven teşkil ettiğini ifade etti.Pandemi sürecinin başından beri Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına koşulsuz destek sağladığını ifade eden Sennaroğlu, tıbbi malzeme yardımı, Acil Durum Hastanesinin yapımı ve aşıların gelmesi konusunda halkın Anavatanına müteşekkir olduğunu kaydetti.