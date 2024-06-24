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"Yüzme Bilmeyen Kalmasın” kursları SOS Çocuk Köyü yle devam ediyor

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Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” kurslarının üçüncü periyodu SOS Çocuk Köyü çocuklarına yönelik olarak başlıyor.

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"Yüzme Bilmeyen Kalmasın” kursları SOS Çocuk Köyü yle devam ediyor
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Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Su Sporları Federasyonu’na bağlı dernek ve kulüplerde görevli yüzme eğitmenleri tarafından verilen eğitimler, Atatürk Kapalı Yüzme havuzunda yer alıyor.
-Özsaygın
Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, SOS Çocuk Köyü'nü ziyaretinde, çocukların hem eğlendiği hem de spor yaparak yüzmeyi öğrendiği kursların başarıyla yapıldığını kaydetti ve SOS Çocuk köyündeki çocuklara yönelik eğitimin de başarılı geçmesini diledi.   
SOS Çocuk Köyüyle ilgili başka projelerin de hayata geçirilebileceğini belirten Özsaygın, SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu ile bilgi alışverişinde bulundu. 
-Akarsu
SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu da Özsaygın’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında SOS Çocuk Köyü çocuklarına yüzme kursu verilecek olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.
Özsaygın, projeye katkı koyan herkese ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne (KEİ) teşekkür de etti.
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