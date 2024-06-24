banner913
banner932
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
0 0
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
13 0
 
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
31 0
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
51 0
Badminton Carlton Yıldızlar Ligi şampiyonu YDÜ
Badminton Carlton Yıldızlar Ligi şampiyonu YDÜ
20 0
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
25 0
BMW kül oldu
BMW kül oldu
36 0
banner1032

Erkekler Ligi’nde Play-Off zamanı

banner1020

banner974
Erkekler Ligi’nde Play-Off zamanı
banner971
Extend Erkekler Ligi’nde Play-Off maçları yarın başlıyor.
İki maç kazanım esasına göre oynanan serilerinin ilk maçlarda klasmanı lider bitiren Caesar Larnaka Gençler Birliği, dördüncü sırada Play-Off’a giren Soyer Aksu’yu İskele Spor Salonu’nda konuk edecek.
İkinci olarak Play-Off’a giren Savoy Marmara ise üçüncü Çetinkaya ile Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
Her iki karşılaşma da saat 20.00’de oynanacak.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.