Erkekler Ligi’nde Play-Off zamanı

Extend Erkekler Ligi’nde Play-Off maçları yarın başlıyor.

İki maç kazanım esasına göre oynanan serilerinin ilk maçlarda klasmanı lider bitiren Caesar Larnaka Gençler Birliği, dördüncü sırada Play-Off’a giren Soyer Aksu’yu İskele Spor Salonu’nda konuk edecek.

İkinci olarak Play-Off’a giren Savoy Marmara ise üçüncü Çetinkaya ile Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Her iki karşılaşma da saat 20.00’de oynanacak.