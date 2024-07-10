Yolcu ve uçak sayısında artış

Havalimanı'nda yolcu sayısı yüzde 28, uçak sayısı yüzde 17,44 arttı

KKTC Havalimanı'nda geçen yılın ilk 6 ayına göre yolcu sayısı yüzde 28, uçak sayısı yüzde 17,44 arttı.

KKTC Havalimanı’nda 1 Ocak- 31 Mayıs 2023 ile 1 Ocak - 31 Mayıs 2024 dönemindeki ilk 6 aylık sürede yolcu ve uçak sayılarında artış oldu.

Açıklamada, Havalimanı’nda pist uzunluğunun 3 bin metreye çıkmasıyla birlikte geniş gövdeli uçakların yeni piste iniş yapmasının yolcu sayılarındaki artışta önemli etken oluşturduğu ifade edildi.

Özellikle, Türk Hava Yolları’nın A-350 tipi geniş gövdeli uçağının Ercan Havalimanı’na seferlere başlamasının, SunExpress ve diğer hava yollarının da Ercan’a uçuş başlatmasının da yolcu sayısındaki artışta önemli rol oynadığı kaydedildi.

Buna göre, 2023 yılının ilk altı ayında eski Havalimanı’nı 1 milyon 704 bin 481 yolcu kullanırken, bu sayı yeni Havalimanı’nın açılmasıyla 2024’ün aynı döneminde 2 milyon 181 bin 947’ye yükseldi.

Uçak sayında ise 2023’ün ilk 6 ayında eski Havalimanı’nı 11 bin 980 uçak kullanırken, yeni Ercan’a 14 bin 69 uçağın iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

Eski Havalimanı’nı Ocak 2023’te 251 bin 466 gelen ve giden yolcu kullanırken, 2024 Ocak’ta yeni Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı yüzde 33,2 artış göstererek 334 bin 510’a yükseldi. Şubat 2023’te 226 bin 108 yolcu eski havalimanından uçarken, bu sayı yeni havalimanında yüzde 56,99 artarak 354 bin 960’a ulaştı.

Martta ise eski Havalimanı 256 bin 313 yolcuya hizmet verirken, yeni havalimanında bu rakam yüzde 31,10 artarak 336 bin 20 oldu.

Nisan ayında eski havalimanından gelen ve giden yolcu sayısı 281 bin 118 iken yeni havalimanında yüzde 28,7 artarak 360 bin 26 olarak gerçekleşti. Mayıs 2023’te eski havalimanından gelen ve giden yolcu sayısı rakamı 334 bin 879 iken yenide bu rakam yüzde 16,14 artarak 388 bin 915 oldu.

Haziran ayında gelen ve giden yolcu sayısı 2023’ün aynı ayına göre yüzde 14,92, uçak sayısı ise yüzde 6,23 artış gösterdi.

