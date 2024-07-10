“KKTC bizim nezdimizde TDT'nin tam üyesi konumundadır"

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KKTC bizim nezdimizde zaten Türk Devletleri Teşkilatı'nın tam üyesi konumundadır” dedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, 6 Temmuz'da Şuşa'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne KKTC'nin de katılmasına ilişkin soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"KKTC bizim nezdimizde zaten Türk Devletleri Teşkilatının tam üyesi konumundadır. Bu konuda başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle hemen hemen aynı konuma gelmiştir. Son Şuşa Zirvesi'nde malum KKTC orada bulundu. Arkadaşlarımızdan da Cevdet Bey ve Hakan Bey zirvede bulundular. Bundan sonraki süreçte KKTC'yi burada nasıl tam üye noktasına taşırız, bunun gayreti içerisindeyiz. Türk devletleri içinde hukukumuzun en ileri derecede olduğu Türk devletleriyle bunu geliştiriyoruz. Mümkün olduğunca da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Bey'in o devletlerin başkanlarıyla olan münasebetlerini de geliştiriyoruz."

TÖRE’DEN TEŞEKKÜR

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Amerika'ya hareket etmeden önce KKTC ile yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür etti.

Töre, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman olduğu bir kez daha bizlerin yanında olduğunu yaptığı açıklama ile göstermiştir" dedi.

Töre açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman olduğu bir kez daha bizlerin yanında olduğunu yaptığı açıklama ile göstermiştir. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı öncesinde KKTC’nin Türk dünyasının da beklenilen yere gelmesi için vermiş olduğu destek bizler açısından çok kıymetlidir. Bu vesileyle kendisine şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler de KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri ile ilişkilerini güçlendirmek ve ilerletmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

