"Yoğun bakım, nüfusa yetmiyor"

CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, nüfusun sürekli arttığını belirtti ve kamu hastanelerindeki yoğun bakım yatak sayısının yetersizliğine işaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, dün Mecliste konuşma yaptı.

İncirli, yoğun bakım yatak eksikliğine dikkat çekerek, yıllardır bu eksikliği dile getirdiklerini söyledi, ihtiyacın bugün daha da arttığını anlattı. Nüfusun sürekli arttığını ancak bilinmediğini savunan İncirli, kamu hastanelerindeki yoğun bakım yatak sayısının yetersizliğine işaret etti, bu sayının ve personel ihtiyacının artırılmasını istedi.

Sıla Usar İncirli, yaşamsal öneme sahip olan yoğun bakımın geliştirilmesi, eksikliklerin hızlı bir şekilde tamamlanmasının gerekliliğine işaret ederek, eskiler yenilenirken, yeni hastanelere de ihtiyaç olduğunu, özellikle Girne’de yeni hastanenin şart olduğunu kaydetti ve yeni hastanenin akibetini sordu.

Güzelyurt Hastanesi'nin de akibetini soran İncirli, kamu hastanelerine gereken önemin gösterilmesini talep etti, hayal değil, gerçek projelerin büyük önem taşıdığını söyledi.

DİNÇYÜREK

Mecliste konuşan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, yoğun bakımlarla ilgili tespitlerin doğru olduğunu, sadece kamuda değil özel dahil artan ihtiyaca cevap verecek kapasitenin zaman zaman sıkıntı yaşandığını söyledi.

Dinçyürek, bakanlık olarak kapasiteyi artırmak için çalıştıklarını, yılbaşına kadar devlette 75 olan kapasitenin 115 olacağını ifade ederek, çalışmaları sürdürdüklerini, kapasiteyi artıracaklarını kaydetti.

Girne Hastanesi'nin yeni yıla kadar açılmasının hedeflendiğini söyleyen Dinçyürek, ilaç eksikliklerinin yaşanmaması için de sürekli çalıştıklarını söyledi. Yeniden yapılandırılacak hastanelerle, özellikle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde halka yaraşır bir sağlık hizmeti yaratacaklarını ifade eden Dinçyürek, sağlığa yapılan yatırımların her zaman yetersiz olduğunu ancak halkın daha rahat donanımlı sağlık hizmeti alması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

