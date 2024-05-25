"Yeni yasa paniğe neden oldu"

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, yürürlüğe girdi ancak yasa sorunlara cevap vermek yerine yeni sorunlar doğurdu

Yabancılara mal satışını düzenleyen yeni yasa, Resmi Gazete’de yayınlanıp, yürürlüğe girmesinin ardından büyük sorunlar ortaya çıkardı.Satışların kayıt altına alınması ve kamunun vergisini zamanında toplaması noktasında olumlu bulunan yasa, özellikle kat irtifakı bulunmayan mallarda devir ve satışı imkansız hale getiriyor.Yasayı yorumlayan birçok hukukçu ve emlakçı, anlaşma sahiplerini arayarak, “yeni alternatifler düşünmeleri” noktasında uyarı yapıyor.Yasanın tadil edilmesini isteyen bir çok müteahhit ve emlakçı mali anlamda da, hukuksal anlamda da ciddi mağduriyetler yaşanacağının altını çiziyor.Eski yasaya göre alım yapan ve ilgili malı henüz üzerine almayan bir çok isim de ciddi mağduriyet yaşayacak.SUNGUR: YASA HEDEFLEDİĞİNE CEVAP VERMEDİ, PANİĞE NEDEN OLDU…Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın amatörce hazırlandığını ve neresinden tutarsanız elinizde kalacağını söyledi.Yasa hazırlanırken tüm taraflardan görüş alınılmadığına dikkat çeken Sungur, söz konusu yasanın Anayasa Mahkemesi’ne taşınması durumunda birçok maddesinin düşeceğini ifade etti.Müteahhitlerin yasadan şikayetleri olduğunu ifade eden Sungur, söz konusu yasanın yap-satçı müteahhitleri ciddi anlamda zora sokacağını söyledi.Söz konusu yasanın hissi düşüncelerle yapıldığını aktaran Sungur “Basit bir örnekle yasayı açıklayacak olursak, 40 bin Sterline 1+1 ev alan bir vatandaş sözleşmede bir hata yapması durumunda 500 asgari ücret yani 17 milyon TL ceza ödeyecek. 50 bin Sterline dahi ev alamayan vatandaş bu cezayı nasıl ödeyecek?” dedi.Hasan Sungur, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, Anayasa Mahkemesi’ne taşınabileceği ihtimaline, taşınması durumunda da bazı maddelerin düşebileceğine dikkat çekti.“YASA PANİĞE NEDEN OLDU”Söz konusu yasanın temelde, yabancıların kontrolsüz mal alımını önlemek için, devletin vergi almasını sağlamak için, yerli firmaların güçlenmesi için ve insanların dolandırılmaması için yapıldığını anlatan Sungur “Yasaya baktığımızda, yasa yerli firmaları ödeyemeyecekleri kadar büyük cezalara soktu. Yasa ciddi bir panik getirdi. Yerli firmamız eninde sonunda yanlışlıkla dahi olsa cezaya takılacak” dedi.Yasa konusunda saklanan bir şeyler mi olduğunu sorgulayan Sungur, Tapu Daireleri’nin söz konusu yasanın ön gördüğü işleri yapacak düzeyde olmadığını söyledi.“BİR KİŞİ MAL ALMAK İÇİN 2 YIL BEKLEMEZ…”Yasadaki sorunları bir örnekle açıklayan Hasan Sungur şöyle konuştu:"Örneğin İngiltere’den bir arkadaşınız geldi Kıbrıs’ı çok beğendi 100 bin Sterlin bütçesiyle bir ev almak istiyor. Siz o arkadaşını müteahhide götürdünüz, evi beğendi. Müteahhit parayı alamaz. Önce kişinin pasaportu, gerekli evrakları ve evin imar izni ile İçişleri Bakanlığı’na başvuracak, araştırma yapılacak uygun bulunursa sözleşme yapılabilecek. Kim bekler 2 sene? Gider başka yerden alır..."