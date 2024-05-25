Alayköy İlkokulu'na ek derslik

Alayköy İlkokulu ek derslik binası, Eğitim Bakanlığı, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve hayırsever iş insanları işbirliğinde yapılarak hizmete girdi

Milli Eğitim Bakanlığı, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla yapımı tamamlanan Alayköy İlkokulu ek derslik binası, dün düzenlenen törenle hizmete girdi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, ilk olarak Alayköy İlkokulu öğrencilerinin gösterilerine yer verildi. Törende daha sonra sırasıyla konuşmalar yapıldı.Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay törende yaptığı konuşmada, Alayköy ilkokulunun 1974 yılında eğitime başladığını belirterek, okulun bu yıl 50. kuruluş yıldönümünün kutladığını söyledi.Ünbay, hızla gelişen bölgede okulun öğrenci sayısının da arttığını belirtti.Okulda 15 şubede 368 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Ünbay, bu dönem sonunda 2 şubeli 5. sınıfların mezun olacağını ve yeni dönemde 3 şubeli ana sınıfların birinci sınıfa başlayacakları bilgisini aktardı.Ünbay, yeni yapılan dersliklerin önemli bir ihtiyacı gidermek adına doğru zamanda tamamlanarak, 2024 - 2025 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu kaydetti.Akıllı tahtalarla donatılan yeni sınıflarda, geleceğin teminatı öğrencilere kaliteli eğitim vermeye devam edeceklerini vurgulayan Ünbay, sınıflar hakkında bilgi verdi.Ünbay şöyle konuştu:Dersliklerin yapılmasına katkı koyan Olgun Amcaoğlu ile Nazım Çavuşoğlu ve Ali Kofalı’ya teşekkürler eden Ünbay, şöyle devam etti:“Ali Kofalı, sınıflarımızın betonarme karkas kısmının tamamını bir ay gibi kısa bir sürede tamamladıktan sonra, geri kalan kısmı Bakanlığımızın ve Belediyemizin koordineli çalışmalarıyla kısa sürede tamamlanmıştır. Sınıfların yapım aşamasındaki tüm işlerin malzeme alımları ile tüm mobilya ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı; işçilik - emek maliyetleri ise Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından karşılanmıştır.”Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da, Alayköy İlkokulu’nun bu yıl 50. kuruluş yıldönümünün kutlandığını söyledi.Dersliklerin yapım sürecini anlatan Amcaoğlu, okulu ziyaret ettiklerinde ve okulun ihtiyacını sorduklarında, derslik ihtiyacı olduğunu öğrendiklerini ve derslikler konusunda girişim başlattıklarını aktardı.Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, “Bir okul da sen yap” projesiyle 13 ayda 16 okulun temelinin atıldığına işaret ederek, birlik ve birlikten doğan güçle bu işlerin başarılabildiğini kaydetti.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da törende yaptığı konuşmada, ülkenin hayırsever insanları, belediye ve merkezi hükümetin enerjilerini birleştirilerek Alayköy İlkokulu’nun ihtiyaç duyduğu iki sınıfının yapıldığını kaydetti.Ülkenin hızla gelişmesi ve hızla artan nüfus yapısına bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin okul ve altyapı taleplerini kısa sürede karşılamakta yetersiz kaldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Bir okul da sen yap”, “Bir sınıf da sen yap” projesiyle çıktıkları yola, hayırseverlerin ciddi anlamda katkı koyduğunu anlattı.4 yılda 25 okul yapıldığını , bir çok okula sınıf eklemeleri ve altyapı yatırımları yapıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, 6 Şubat depremi sonrasında oluşan hassasiyeti gidermek için hazırlanan projelere de iş insanlarının katkı koyduğunu söyledi.Başbakan Ünal Üstel de törende yaptığı konuşmasında, hükümet, yerel yönetimler ve iş insanlarının katkılarıyla dayanışma ruhu içinde iki sende 18 yeni okul yapıldığını söyledi.En çok okul yapan hükümet olduklarını ifade eden Başbakan Üstel, yapımı devam eden okullar olduğunu, 52 okulda güçlendirme çalışmaları yapıldığını ve tüm okulların depreme dayanıklı inşa edildiğini kaydetti.Konuşmaların ardından dersliklerin yapımına katkı koyan Kofalı Grup, Sarıkaya Elektrik Ltd., Dört Yıldız Grup, Airkam Trading Ltd. yetkililerine plaket verilerek, sınıfların açılışı yapıldı.