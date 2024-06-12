Yatırımda geri dönüş süresi 16.2 yıla çıktı

Yatırım olarak alınan ve kiralanan apartman dairelerinin “yatırım karşılığını verme süresi” artarak 16.2 yıla çıktı

KKTC’de yatırım olarak alınan ve kiralanan bir apartman dairesinin yatırım karşılığını verme süresi (geri dönüş süresi) Aralık 2023’te 16.1 yıla iken, Mart 2024’te 0.1 yıl artışla 16.2 yıla çıktı.

101 Evler emlak sitesinin verilerine göre, apartman dairelerinin geri dönüş süresi en kısa olan ilçe ortalama 13.5 yılla Lefkoşa olurken, son üç ayda Girne’de düşüş, Mağusa’da artış saptandı.

Girne’de Aralık 2023’te 16.7 yıl olan geri dönüş süresi Mart 2024 sonunda 16.3 yıla indi. Mağusa’da ise 17.6 yıldan 18.3 yıla çıktı. Yatırım karşılığını verme süresi bir yıl öncesine göre ise ülke genelinde 0.6 yıl arttı. Yıllık bazda Lefkoşa’da düşüş; diğer ilçelerde artış saptandı.

EN KISA SÜRE ORTAKÖY’DE

Üç ilçedeki bölgeler ve semtlere göre en kısa geri dönüş süresi Lefkoşa’ya bağlı Ortaköy ortaya çıktı. Artış yaşanan bu semtte alınan bir dairenin geri dönüş süresi 13.9 yıl olarak hesaplandı. Bir önceki çeyrek dönemde bu süre 13.4 yıldı. Düşüş yaşayan Küçük Kaymaklı 14.1 yılla Ortaköy’den sonra ikinci sıraya yerleşti. Geçen yıllarda ilk sırada olan Gönyeli çok sert bir artışla 13.1 yıldan 15.3 yıla uçtu. Yine de Girne ve Mağusa’yı geride bıraktı.

KARAOĞLANOĞLU 17.2 YIL

Ülke çapında semtlere göre en uzun geri dönüş süresi olan yer ise 17.2 yılla Karaoğlanoğlu. olarak saptandı. Girne’nin bu semti 2023 sonunda 16.1 yıllık bir süreye sahipti. Aralık 2022’de 21.1 yılla dikkat çeken Mağusa Merkez, ciddi orandaki gerilemeye rağmen 16,4 yılla ikinci sırada kaldı. Geriye kalan yerlerden Merkez Girne 15.9; Alsancak da 16.4’lük yıllık geri dönüş sürelerine sahip. Öte yandan, ilçe merkezlerinin dezavantajlı olmaya devam ettiği de dikkati çekiyor.

