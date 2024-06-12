Mevduatlarda bir yılda yüzde 82 artış

KKTC Merkez Bankası’nın Mart 2024 Üç aylık Bülteni’ne göre mevduat bir yılda yüzde 82.6 oranında yükselerek, 205 milyar 433 milyon TL'ye çıktı

Bankacılık sektörünün en önemli fon kaynağı olan mevduat, 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %10.02 oranında artarak, Mart 2024 sonunda 205 milyar 433 milyon TL düzeyine ulaştı. KKTC Merkez Bankası’nın Mart 2024 Üç aylık Bülteni’ne göre, mevduat bir yıllık dönemde %82.57 oranında yükselirken 92.9 milyar TL arttı. 1’inci çeyrek raporunda. Mart ayı sonu itibarıyla, mevduattaki en büyük payın 142 milyar 846 milyon TL ile tasarruf mevduatına ait olduğu görülüyor. Bunu sırasıyla 50 milyar 577 milyon TL ile ticari mevduat, 7 milyar 207,8 milyon TL ile resmi mevduat izliyor. Raporda, Mart 2023-Mart 2024 döneminde, tasarruf mevduatında %81.66, ticari mevduatta %86.14, resmi mevduatta ise %55.18 oranında artış olduğu da belirtildi.

PARALAR DÖVİZE YIĞILDI

Merkez Bankası’nın raporuna göre, 2024 yılının birinci çeyreğinde mevduatın 31 milyar 654,8 milyon TL’sinin (%15.5) Türk Parası (TP) cinsinden, 173 milyar 778,2 milyon TL’sinin (%84.5) ise Yabancı Para (YP) cinsinden oluşuyor. Mart 2024 itibarıyla bir önceki çeyrek döneme göre TP cinsinden mevduatta %5.76, YP cinsinden mevduatta ise %10.84 artış gerçekleşti. Raporda, Mart ayı sonunda bir önceki çeyrek döneme göre kamu eliyle yönetilen bankaların TP mevduatında %4.18, YP mevduatında %14.12; özel sermayeli bankaların TP mevduatında %5.62, YP mevduatında %9.01; şube bankalarının TP mevduatında %6.82, YP mevduatında ise %11.83 artış olduğuna da yer verildi. Bankacılık sektörü mevduatındaki vade yoğunluğu, önceki dönemlerde olduğu gibi %40.1’lik payla bir ay vadeli mevduatta olduğu da açıklandı.

