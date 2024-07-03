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Yarın Girne’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

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Girne’de bazı bölgelere, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle, yarın 09.30-10.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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Yarın Girne’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi yapılacak bölgeler şunlar:

“Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi.”

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