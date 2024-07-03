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Hava sıcaklığı birkaç derece düşecek ancak Cuma'dan sonra yine 40’lara yükselecek

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Meteoroloji Dairesi’nin 4 Temmuz – 10 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

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Hava sıcaklığı birkaç derece düşecek ancak Cuma'dan sonra yine 40’lara yükselecek
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Söz konusu tarihlerde hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek, yarın sabah saatleri yer yer sis görülecek.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk 2 günü iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 31 – 34,  diğer günlerde ise iç kesimlerde 38 – 41,  sahillerde 34 – 37 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk günü Güney ve Batı yönlerden, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman da kuvvetli edecek.
 
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