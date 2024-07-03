Hava sıcaklığı birkaç derece düşecek ancak Cuma'dan sonra yine 40’lara yükselecek

Meteoroloji Dairesi’nin 4 Temmuz – 10 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Söz konusu tarihlerde hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek, yarın sabah saatleri yer yer sis görülecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk 2 günü iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 31 – 34, diğer günlerde ise iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 34 – 37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü Güney ve Batı yönlerden, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman da kuvvetli edecek.

