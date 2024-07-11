"Yangın için dozer istedik, cevap bile verilmedi"

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke çöplüğünde çıkan yangına ilişkin Tarım Bakanlığı’na ait paletli dozer talep edildiğini ancak dozerin günlerce boş olarak bekletilmesine rağmen taleplerine cevap verilmediğini söyledi

Güngör çöp depolama alanına taşınması gereken çöplerin Lefke’nin göbeğinde birikmesi bölgenin kanayan yarası haline geldi.

Sık sık çıkan yangınlardan dolayı dumanları bölge halkına zehir solutan Lefke çöp depolama alanı, önceki Pazar günü yeniden alevlendi.

Depolama alanı 10 gün önce belediyenin kontrolüne verilmişti. Havaların ısınması ile yangın çıkma riski büyüyen çöplükte ıslah çalışmalarını aralıksız sürdüren Lefke Belediyesi, eksiklikler yüzünden çalışmalarını istediği düzeye çıkaramıyor.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, sıcak havalar nedeniyle yangın riskinin arttığı bölgede ıslah çalışmalarını aralıksız devam ettirdiğini belirtirken, imkanlarının yetersiz kaldığı noktalarda ilgili kurumlardan destek talebinde bulunduklarını aktardı.

Kaya, “Gerek yangın öncesinde gerekse yangın sonrasında Tarım Bakanlığı’na ait paletli dozer talep edilmiş, fakat araç Güzelyurt-Mevlevi kavşağında günlerce boş olarak bekletilmesine rağmen talebimize cevap verilmemiştir. Bu da ıslah çalışmalarının aksamasına ve yangın sonrasında yapılan çalışmaların istenilen sürede arzu edildiği şekilde sonuçlanmamasını getirmiştir” dedi.

