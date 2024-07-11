banner913
banner932
Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.
Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.
22 0
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
18 0
 
Yavuz Çıkarma Plajı'nda Şafak Nöbeti tutulacak
Yavuz Çıkarma Plajı'nda Şafak Nöbeti tutulacak
88 0
“KKTC bizim nezdimizde TDT'nin tam üyesi konumundadır
“KKTC bizim nezdimizde TDT'nin tam üyesi konumundadır"
22 0
Oğuz Köse görevden alındı
Oğuz Köse görevden alındı
35 0
Ölümlü kazada hapis cezası 14 yıla çıkarıldı
Ölümlü kazada hapis cezası 14 yıla çıkarıldı
67 0
“Deniz Yıldızı Yardımlaşma Derneği” kuruluyor
“Deniz Yıldızı Yardımlaşma Derneği” kuruluyor
20 0
banner1032

"Yangın için dozer istedik, cevap bile verilmedi"

banner1020

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke çöplüğünde çıkan yangına ilişkin Tarım Bakanlığı’na ait paletli dozer talep edildiğini ancak dozerin günlerce boş olarak bekletilmesine rağmen taleplerine cevap verilmediğini söyledi

banner974
"Yangın için dozer istedik, cevap bile verilmedi"
banner971
Güngör çöp depolama alanına taşınması gereken çöplerin Lefke’nin göbeğinde birikmesi bölgenin kanayan yarası haline geldi.
Sık sık çıkan yangınlardan dolayı dumanları bölge halkına zehir solutan Lefke çöp depolama alanı, önceki Pazar günü yeniden alevlendi.
 Depolama alanı 10 gün önce belediyenin kontrolüne verilmişti. Havaların ısınması ile yangın çıkma riski büyüyen çöplükte ıslah çalışmalarını aralıksız sürdüren Lefke Belediyesi, eksiklikler yüzünden çalışmalarını istediği düzeye çıkaramıyor.
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, sıcak havalar nedeniyle yangın riskinin arttığı bölgede ıslah çalışmalarını aralıksız devam ettirdiğini belirtirken, imkanlarının yetersiz kaldığı noktalarda ilgili kurumlardan destek talebinde bulunduklarını aktardı.
Kaya, “Gerek yangın öncesinde gerekse yangın sonrasında Tarım Bakanlığı’na ait paletli dozer talep edilmiş, fakat araç Güzelyurt-Mevlevi kavşağında günlerce boş olarak bekletilmesine rağmen talebimize cevap verilmemiştir. Bu da ıslah çalışmalarının aksamasına ve yangın sonrasında yapılan çalışmaların istenilen sürede arzu edildiği şekilde sonuçlanmamasını getirmiştir” dedi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.