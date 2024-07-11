Yağmur yağdı, ağaçlar devrildi

Ülkede dün meydana gelen kısa süreli şiddetli yağış hasara neden oldu.
Başkent Lefkoşa’da rüzgarın da etkisiyle kopan ağaç dalları park halindeki bazı araçların üzerine düştü.
Surlariçi'nde de bir ağacın büyük bir dalı araçların üzerine düştü.
Olayda şans eseri yaralanan olmadı ancak araçlarda hasar meydana geldi.
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