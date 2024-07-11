Mutfaktaki yangın sönmüyor

Gıda fiyatları 6 ayda yüzde 31 arttı! Haziran ayında gıda fiyatlarındaki artış sadece yüzde 5.53 olarak açıklandı

Haziran ayında gıda fiyatlarındaki artış sadece %5.53 olarak açıklandı.

KKTC İstatistik Kurumu Haziran ayı gıda fiyatları artışını %5.53 olarak açıkladı. Bu veri, Nisan ayında %-2.12 ile eksiye düşen, Mayıs’ta %2.41 ile sınırlı oranda artan gıda fiyatlarının Haziran ayında uçtuğuna işaret ediyor. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) ana harcama kalemleri içerisinde yer alan gıdada artış oranı, Ocak’taki %10.09’luk ve Şubat’taki %8.96’lık artışlardan sonra üçüncü sıraya yerleşti. Resmi verilere göre ayrıca, 2023 gıda enflasyonu %31.17’yi bulurken, yıllık artışı %78.14 oranında; iki yıllık artış oranı ise %178 oranında hesaplandı.

MUTFAK SÖNMÜYOR

Gıda fiyatlarında Mayıs 2021’den buyana bir türlü durmak bilmeyen artışlar devam ederken, vatandaşlar mutfaklarının alev alev yandığını her gün biraz daha hissediyor.

“Kriz” boyutuna gelen enflasyon temel gıdalara erişimi daha da zora soktu. Hatta, Kuzey Kıbrıs’ı “ucuzluk merkezi” olarak kullanan Kıbrıslı Rumlar, alış-verişlerini azalttı.

Vatandaşlar; marketlerde, bakkallarda, manavlarda, kasaplarda fiyatların artık aylık ya da haftalık değil günlük değiştiğini şaşkınlık içinde izlemeye devam ediyor.

YILIN ZAM KRALI ET

İstatistik Kurumu’na göre son bir yıl içinde temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı %98; kuzu etinin %73; dana etinin %86; hellimin %74; sütün %65; yoğurdun %108; suyun %78; tavuğun da %55 oranında arttı.

Baharın son ayında sıcakların da artmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatlarında az da olsa meydana gelen düşüşler, vatandaşı kısmen memnun ederken, diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarına gelen zamlar bu durumu gölgeledi.

Bu arada, ülkedeki genel enflasyon ile gıda enflasyonu arasındaki makas Haziran ayında biraz daha kapandı. Nisan ayında 29 puanı (%44) aşan fark, geçen ay itibarıyla 5 puana (%6.4) kadar indi.

