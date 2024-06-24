Var oluş mücadelemiz, her yönüyle ortaya konulacak

“Mücahit ve Mücahidelerin Anlatımıyla Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi” sözlü tarih projesinde 50’ye yakın mücahit ve mücahide ile görüşülerek, 150 saate yakın görsel kayıt alındı

Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi (KITAMER), Türk Tarih Kurumu ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü ve İsmail Bozkurt’un destek verdiği “Mücahit ve Mücahidelerin Anlatımıyla Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi” sözlü tarih projesi bu amaçla bir buçuk yıldır sürdürülüyor.

KITAMER Md. Doç. Dr. Mehmet Balyemez’in yürütücüsü olduğu proje kapsamında bugüne kadar KKTC’de beş ayrı görev yapıldı ve 50’ye yakın mücahit ve mücahide ile görüşülerek 150 saate yakın görsel kayıt alındı.

Projeyi önceki çalışmalardan farklı kılan en önemli özelliklerden biri de İsmail Bozkurt ve Doç.Dr. Mehmet Balyemez’in de Mücahit ve Mücahidelerin anlatımlarına eşlik ederek anlatılanları tamamlamaları, diğer olaylarla ilişkilendirmeleri ve/veya düzeltmeleriydi.

Proje paydaşları kurumların arşivlerinde araştırmacıların hizmetine sunulacak bu kayıtların aynı zamanda Türk Tarih Kurumu tarafından da kitaplaştırılması planlanıyor.

Kıbrıs Türklerinin Var Oluş Mücadelesini her yönüyle ortaya koyacak bu çalışma tarihimizin bilinmeyen detaylarının gün yüzüne çıkartılması bakımından çok önemli bir projedir.

Halkın Sesi olarak projeye destek veren Kurum ve Kuruluşlar ile İsmail Bozkurt’a ve Doç.Dr. Mehmet Balyemez’e teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

