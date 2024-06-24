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Hayvan Barınağı yararına sergi

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Filiz- Ömer Hacıoğulları çiftinin gezip gördükleri yerlerin fotoğraflarından oluşan sergisi çarşamba günü açılıyor. Sergiden elde edilecek gelir, Gönyeli - Alayköy Belediyesi Hayvan Barınağı'na bağışlanacak

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Hayvan Barınağı yararına sergi
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Filiz- Ömer Hacıoğulları çiftinin gezip gördükleri yerlerin ve kültürlerin fotoğraflarından oluşan sergisi çarşamba günü açılıyor.
Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi'ndeki  (Gönyeli SAM) "Fotoğraflarla yaşam" isimli karma serginin açılışı saat 19.00'da yapılacak. Sergi 3 gün sürecek.
Gönyeli - Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu'nun açacağı sergiden elde edilecek gelirin tamamı Gönyeli - Alayköy Belediyesi Hayvan Barınağı'na bağışlanacak.
Hacıoğulları çifti konuyla ilgili açıklamalarında, toplumların sahip oldukları en büyük değeri, kimliği ve öz benliği olan kültürün gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaptı. 
Çift, yaptıkları gezilerde gördükleri kültürleri sadece kendilerinde saklı kalmasının doğru olmadığına inandıklarından bu güzellik ve değerleri gelecek nesillere fotoğraflarla anlatıp, paylaşmak düşüncesiyle bu sergiyi düzenlediklerini belirtti.
 
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