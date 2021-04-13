Uygulama 1700 kişi ile başladı

Başbakan Saner, güvende kal uygulamasına 1700 kişi ile başlandığını, sayının önümüzdeki günlerde 4 binlere ulaşacağını söyledi



Başbakan Ersan Saner, Karantina Takip Sistemi ve Güvende Kal uygulaması tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, dijital dönüşümden faydalanarak elektronik uygulamalarla denetim mekanizmanın güçlendirilmesi gerekliliğine ve “Güvende Kal” uygulaması ile bunun başlatıldığına vurgu yaptı.

Ülkede elektronik dönüşümün ilkini kamu-özel iş birliğinde gerçekleştirmenin ve göreve geldikleri ilk gün ortaya koydukları hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Saner, çalışmaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Karantina uygulaması için aylık ortalama 50 milyon TL harcama olduğunu kaydeden Başbakan Saner, son aylarda dünya genelinde covid-19 vaka artışlarına dikkat çekerek, “Covid-19 salgını ile yaşamayı öğrenmek zorundayız, bunu öğrenirken teknolojik imkanlardan da faydalanıp, devletin giderlerini azaltmak bizim en temel uygulamamız gereken faktörlerin başında geliyor” dedi.

Saner, “Güvende Kal” uygulamasının KKTC genelinde dün uygulanmaya başladığını belirterek, hükümetin önceliğinin halkın sağlığı olduğunu ama ekonomiyi de düşündüklerini vurguladı.

Ülkeye gelmek için belirli miktardaki karantina ücretini ödeyemeyecek durumda olan vatandaşlar olduğuna da işaret eden Saner, uygulamanın hem vatandaşların ülkeye gelirken sıkıntı yaşamaması hem de gelecek kişi ve turist sayısının artmasıyla birlikte ekonomik canlılığının artmasına imkân sağlayacağını kaydetti.

Saner, pozitif veya temaslı olup da bir otelde konaklatılarak tüm masrafların devlet tarafından karşılandığı başka bir ülke olmadığını belirterek, “Güvende Kal” uygulaması ile devletin giderlerinin de azaltılacağını ifade etti. Saner, güvende kal uygulamasına 1700 kişi ile başlandığını, sayının önümüzdeki günlerde 4 binlere ulaşacağını, böylece ülkeyi daha çok insanının ziyaret etmesine imkân verileceğini söyledi.

“İNSANIMIZA GÜVENİYORUZ”

Saner, “Biz insanımıza güveniyoruz. Evde Kal Güvende Kal sistemini uygulayacaklarına inancımızdan dolayı da amacımız hiç kimseye ceza kesmek değildir. Dijital dönüşümden faydalanarak ülkede elektronik uygulamalarla kontrol mekanizmanın güçlendirilmesi gerektiğinin ilk uygulamasını Güvende Kal uygulaması ile başlatıyoruz” diye konuştu.

İlk uygulamada bazı sıkıntılar olabileceğine değinerek, vatandaşlardan daha çok hoşgörülü olmalarını beklediğini ifade eden Başbakan Saner, “Halkımızdan yıkıcı değil yapıcı bir yaklaşımla güvende kal uygulamasına destek olmasını istiyorum, KKTC olarak bunu başardığımız anda dünyanın diğer ülkelerinin de bizi takip edeceğine inanıyorum” dedi.

Salgın sürecini başarılı bir şekilde yönetmelerine rağmen, ekonomide ciddi sıkıntılar olduğunu dile getiren Başbakan Saner, Covid-19 ile mücadelede herkesin birbirine destek vermek zorunda olduğunu ve maske-mesafe ve hijyen kuralarına uyulması gerektiğini hatırlatarak, sistemin hayırlı olmasını diledi.

