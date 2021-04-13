Uygulama ücreti 750 TL olacak

Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Karantina Takip Sisteminin ücretli bir uygulama olduğunu, 350 TL’si depozito olmak üzere toplam 750 TL ücreti olduğu bildirerek, Karantina Takip Sistemi ile ilgili her türlü bilgiye https://kktckarantina.com adresi üzerinden erişilebileceğini duyurmuştu.



Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ev karantinası müracaatının KKTC’ye dönüş seyahati tarihinden 3 iş günü önce yapılması gerektiğini belirtmişti.

Açıklamada, başvuruda hastalık raporu (epikriz), kimlik bilgileri, ikamet bilgileri, telefon ve açık karantina adresi, seyahat bilgileri, son 3 gün içinde yapılmış negatif COVID-19 Testi, evde karantinaya gireceklerin açık isimleri, kimlik bilgileri ve imzaları ile hangi amaçla yurtdışına gittiği ve yurtdışında otel/evde mi kalındığı ile ilgili bilgilerle başvuru yapılması gerektiği kaydedilmişti.

Açıklamada, ev karantinası uygulamasından yararlanabilmek için belirlenen kriterler de açıklanmıştı. Açıklanan kriterler şunlar:

“70 yaş üstü yaşlılar,12 yaş altı çocuklar, aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği, immünsüpresiv tedavi alan hastalar, kanser hastaları (son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar), 1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar, 3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar, fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler, nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler, otizm spekturumu, son 3 aydan daha fazla tanı almış psikiyatrik vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır), kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar, diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler, organ ve kök hücre nakilli hastalar, gebelik.”



