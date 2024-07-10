UBP içindeki kazanın aylardır kaynadığını vurgulayan siyasi çevreler, parti içinde çok ciddi bir “iç çekişme” olduğunu hatırlatıyor

Ulusal Birlik Partisi “yılan hikayesine” dönen “kurultay” konusu nihayet bir noktaya bağlandı. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel önceki gün davullu zurnalı Parti Meclisi toplantısında hem kurultayın 21 Eylül’de yapılacağını hem de yine aday olduğunu açıkladı. Kalabalık bir destekçi grubu toplayarak parti meclisine gelen Üstel, olası rakiplerine de göz dağı verdi. UBP Liderinin, parti için çok güçlü bir muhalefetle karşı karşıya olduğu biliniyor.

KAZAN KAYNIYOR

UBP içindeki kazanın aylardır kaynadığını vurgulayan siyasi çevreler, parti içinde çok ciddi bir “iç çekişme” olduğunu hatırlatıyor. Siyasi çevreler hem davullu zurnalı toplantıya hem de Ernest Hemingway’in “Çanlar kimin için çalıyor?” romanına işaret ederek, “UBP’de Davullar kimin için çalıyor” sorusunu sordu. Bakanlardan Nazım Çavuşoğlu, Hakan Dinçyürek, Sadık Gardiyanoğlu, Özdemir Berova, Dursun Oğuz ve Hüseyin Çavuş, bazı milletvekilleri ile iki ilçe örgütü Ünal Üstel’e destek verirken; parti içinde başta Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy olmak üzere birden çok milletvekili, belediye başkanı ve ilçe örgütünün ise Üstel’e karşı olduğu biliniyor.

