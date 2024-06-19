UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan’dan anlamlı bayram ziyareti

Bayramın anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilen ziyarette, çocuklara hediyeler dağıtıldı ve yurt yetkilileri ile görüşmeler yapıldı



Bayramın anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilen ziyarette, çocuklara hediyeler dağıtıldı ve yurt yetkilileri ile görüşmeler yapıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Ahmet Savaşan ve beraberindeki heyet, çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu. Yurt yetkilileriyle de bir araya gelen Savaşan ve beraberindekiler, kurumun ihtiyaçları ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Mutluluklarına Katkıda Bulunmak Bizim İçin Büyük Bir Onur…

Savaşan ziyarette yaptığı konuşmadaKurban Bayramı’nın, dayanışma ve yardımlaşmanın en yoğun yaşandığı günlerden olduğuna dikkat çekerek, “bu bayramda çocuklarımızla bir araya gelmek, onlarla vakit geçirmek ve küçük de olsa mutluluklarına katkıda bulunmak bizim için büyük bir onur kaynağıdır.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Kadın Kolları Başkan ve temsilcileri ile birlikte Kurban Bayramı’nda Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Yurdu’nu ziyaret etti.Bayramın anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilen ziyarette, çocuklara hediyeler dağıtıldı ve yurt yetkilileri ile görüşmeler yapıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Ahmet Savaşan ve beraberindeki heyet, çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu. Yurt yetkilileriyle de bir araya gelen Savaşan ve beraberindekiler, kurumun ihtiyaçları ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.Savaşan ziyarette yaptığı konuşmadaKurban Bayramı’nın, dayanışma ve yardımlaşmanın en yoğun yaşandığı günlerden olduğuna dikkat çekerek, “bu bayramda çocuklarımızla bir araya gelmek, onlarla vakit geçirmek ve küçük de olsa mutluluklarına katkıda bulunmak bizim için büyük bir onur kaynağıdır. Bütün çocuklarımızın ve halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi. Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Yurdu yetkilileri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocukların bayramı neşe içinde geçirmelerine katkıda bulunan UBP heyetine teşekkür etti.