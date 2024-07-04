"Türkiye'den 150 kamera geliyor"

CTP milletvekili Solyalı, 150 kameranın 40’ının siparişinin protokolün Meclis’ten geçmesini beklemeden, Türkiye’deki RADAR-SAN şirketinden verildiği ve hazırlığın tamamlandığı yönünde bilgi aldığını belirtti

Meclis Genel Kurulu'nda Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmelerine ilişkin tezkereleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Ardından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesine geçildi.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, trafiğin bütünlüklü olarak ele alınması gerektiğini kaydederek, bu konularda henüz atılmayan adımların teker teker yapılmasının yeterli olmayacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan bu protokolün, kendilerine verilen bilgilere göre, trafikte güvenliği artırmak amacıyla yeni kamera sistemleri kurulmasına ilişkin olduğunu söyleyen Solyalı, protokole imza atan kişinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı olmasından dolayı, protokole şüpheyle yaklaştıklarını ifade etti.

Türkiye ile imzalanan protokolle, daha güvenli yollar ve trafik için bir iş birliği yapılmasına kimsenin itirazı olmadığını kaydeden Solyalı, sorgulanan kısmının hangi koşullarda yapılacağı olduğunu kaydetti.

Milletvekili Solyalı, ülkede halihazırda kurulu olan kameraların durumunun da belirsiz olduğunu savunarak, protokolde yer alan 150 kameranın 40’ının siparişinin protokolün Meclis’ten geçmesini beklemeden, Türkiye’deki RADAR-SAN şirketinden verildiği ve hazırlığın tamamlandığı yönünde bilgi aldığını belirtti.

Solyalı, şartlar, sorumlular, yetkiler ve maliyet gibi birçok bilinmezin olduğu bu protokole CTP olarak olumsuz oy vereceklerini söyledi.

