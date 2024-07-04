"Muhalefetin hayır diyeceğini düşünmedik"

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, böyle önemli bir projeye muhalefetin hayır diyebileceğini düşünmedikleri için, protokol imzalanmasının ardından işlemlerin başlatıldığını söyledi

Mecliste dün konuşma yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CTP’nin böyle önemli bir konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısına ret vermesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, her gün trafik kazalarında birçok canın kaybedildiğini, yeni radar-kamera sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Arıklı, yeni kamera sistemi, kantar ve akıllı kavşak sistemi içeren bu önemli projeye karşı çıkanları anlamanın mümkün olmadığını belirtti.

Mevcut kameraların 40 bin euroya satın alındığını ve bu kameraların bir kısmının artık kullanılmaz olduğunu söyleyen Arıklı, Türkiye’den gelecek kameraların çok daha güncel olacağına dikkat çekti. Arıklı, bunun yanında maliyetin Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacağına ve alım, kurum, yazılım gibi işlemlerin de ülkedeki birimlerle iş birliği içerisinde yine Türkiye tarafından yapılacağını söyledi. Bakan Arıklı, ASELSAN ve RADAR-SAN’ın bu projede birlikte çalıştıklarını kaydederek, mevcut trafik sisteminde ciddi bir kaçak olduğunu, radarlara yakalanan kişilerin yurt dışına çıktıklarında cezaların tahsil edilemediğini söyleyerek, yeni sistemde hız sınırı geçildiğinde anında tespitte bulunulacağını, yetkili birimlere ve araba sahibine anında bildirim yapılacağını belirtti.

Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelmeden sipariş verilmesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Arıklı, böyle önemli bir projeye muhalefetin hayır diyebileceğini düşünmedikleri için, protokol imzalanmasının ardından işlemlerin başlatıldığını söyledi.

Kameralara ilişkin bir yıl içerisinde bitirilmesinin beklendiğini söyleyen Arıklı, protokolün bir diğer kısmı olan akıllı kantar sistemi ve akıllı kavşak sistemi hakkında bilgi vererek, kantar sistemiyle point to point kameralarla izin verilen yükten fazla yük taşıyan araçların tespitinin yapılabileceğini, kavşak sistemiyle de trafiğin rahatlatılacağını kaydetti.

Rapor ve tasarısının bütünü üzerinde görüşmeler tamamlanmasının ardından,tasarının madde madde görüşülmesi, ardından üçüncü görüşmesi yapıldı. Yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda, 25 kabul, 4 ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

