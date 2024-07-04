Türkiye'de enflasyon yıllık yüzde 71,60

TÜİK'e göre haziranda enflasyon yıllık yüzde 71,60, altı aylık yüzde 24,73, aylık yüzde 1,64 oldu. ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 113,08, altı aylık enflasyonu yüzde 41,16, aylık enflasyonu yüzde 4,27 hesapladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen 2024 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

TÜİK'e göre, mayısta aylık enflasyon yüzde 3,37, yıllık enflasyon yüzde 75,45 olmuştu. Yıllık enflasyonda sekiz ay sonra ilk kez düşüş oldu. Aylık enflasyonda ise 13 ayın en düşük oranı görüldü.

Haziran enflasyonu için ekonomistlerin ortalama beklentisi AA anketinde aylık için yüzde 2,28, yıllık için yüzde 72,68, Reuters anketinde aylık için yüzde 2,22, yıllık için yüzde 75,6 olmuştu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) son piyasa katılımcıları anketinde haziran ayı için aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,52 olarak açıklanmıştı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) hesaplamasına göre İstanbul'da haziranda aylık enflasyon yüzde 3,42, yıllık enflasyon 82,14 yüzde oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise haziranda enflasyonu aylık yüzde 4,27, altı aylık yüzde 41,16, yıllık yüzde 113,08 hesapladı.

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TÜİK'e göre, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,11 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 3,79 ile konut oldu.

