Maaş zamları belli oldu

Türkiye'de memurların ve emeklilerin maaş zamları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti.
TÜİK verilerine göre, altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.
Buna göre, temmuzda memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 19,3, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 24,73 oldu.
Enflasyon rakamları 16 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru yakından ilgilendiriyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) etkili.
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2024 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 zam yapılmıştı.
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Böylece temmuz ayındaki zamla birlikte en düşük memur maaşı 36 bin 460 TL'ye yükseldi.
En düşük memur emeklisi aylığı ise 14 bin 741 TL'den 17 bin 585 TL'ye yükseldi.
Emeklilerin 10 bin TL olan taban aylığında ise herhangi bir iyileştirme yapılmadı.
Kök aylığı 8 bin 383 TL'nin atlında olan emeklilerin zam oranı yüzde 0 oldu.
ÜNİVERSİTE MEZUNU MEMUR
Derece: 9/1
Unvan: Memur (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 34.235 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 40.842
ŞUBE MÜDÜRÜ
Derece: 1/4
Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 49.467 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi):
59.491
ÖĞRETMEN
Derece: 1/4
Unvan: Uzman öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.085 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 52.593 TL
Derece: 1/4
Unvan: Öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 39.781 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47.459 TL
POLİS VE BAŞKOMİSER
Derece: 3/1
Unvan: Başkomiser
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.362
Derece: 8/1
Unvan: Polis memuru
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 52.840 TL
DOKTOR VE HEMŞİRE
Derece: 1/4
Unvan: Uzman doktor
2024 Ocak-Haziran maaşı: 82.026 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 97.857 TL
Derece: 5/1
Unvan: Hemşire (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 40.179 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47.934 TL
MÜHENDİS
Derece: 1/4
Unvan: Mühendis
2024 Ocak-Haziran maaşı: 50.869 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 60.687 TL
PROFESÖR
Derece: 1/4
Unvan: Profesör
2024 Ocak-Haziran maaşı: 72.422 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 86.399 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Derece: 7/1
Unvan: Araştırma görevlisi
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.003 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.268 TL
MEMUR-SEN'DEN ZAM TEPKİSİ
Memur maaş zammının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın en düşük kamu görevlisi maaşının 30 bin 560 TL'den 36 bin 460 TL'ye, en düşük kamu görevlisi emekli aylığının 14 bin 740 TL'den 17 bin 585 TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Temmuz ayında yapılan yüzde 19,3'lük zamdan sonra derece ve mesleklere göre bazı memur maaşları şöyle oldu:
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