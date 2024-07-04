Maaş zamları belli oldu

Türkiye'de TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte maaş zamları da netleşti

Türkiye'de memurların ve emeklilerin maaş zamları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti.

TÜİK verilerine göre, altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

Buna göre, temmuzda memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 19,3, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 24,73 oldu.

Enflasyon rakamları 16 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru yakından ilgilendiriyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) etkili.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2024 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 zam yapılmıştı.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Böylece temmuz ayındaki zamla birlikte en düşük memur maaşı 36 bin 460 TL'ye yükseldi.

En düşük memur emeklisi aylığı ise 14 bin 741 TL'den 17 bin 585 TL'ye yükseldi.

Emeklilerin 10 bin TL olan taban aylığında ise herhangi bir iyileştirme yapılmadı.

Kök aylığı 8 bin 383 TL'nin atlında olan emeklilerin zam oranı yüzde 0 oldu.

ÜNİVERSİTE MEZUNU MEMUR

Derece: 9/1

Unvan: Memur (üniversite mezunu)

2024 Ocak-Haziran maaşı: 34.235 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 40.842

ŞUBE MÜDÜRÜ

Derece: 1/4

Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)

2024 Ocak-Haziran maaşı: 49.467 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi):

59.491

ÖĞRETMEN

Derece: 1/4

Unvan: Uzman öğretmen

2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.085 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 52.593 TL



Derece: 1/4

Unvan: Öğretmen

2024 Ocak-Haziran maaşı: 39.781 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47.459 TL

POLİS VE BAŞKOMİSER

Derece: 3/1

Unvan: Başkomiser

2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.362

Derece: 8/1

Unvan: Polis memuru

2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 52.840 TL

DOKTOR VE HEMŞİRE

Derece: 1/4

Unvan: Uzman doktor

2024 Ocak-Haziran maaşı: 82.026 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 97.857 TL

Derece: 5/1

Unvan: Hemşire (üniversite mezunu)

2024 Ocak-Haziran maaşı: 40.179 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47.934 TL

MÜHENDİS

Derece: 1/4

Unvan: Mühendis

2024 Ocak-Haziran maaşı: 50.869 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 60.687 TL

PROFESÖR

Derece: 1/4

Unvan: Profesör

2024 Ocak-Haziran maaşı: 72.422 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 86.399 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Derece: 7/1

Unvan: Araştırma görevlisi

2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.003 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.268 TL

MEMUR-SEN'DEN ZAM TEPKİSİ

Memur maaş zammının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın en düşük kamu görevlisi maaşının 30 bin 560 TL'den 36 bin 460 TL'ye, en düşük kamu görevlisi emekli aylığının 14 bin 740 TL'den 17 bin 585 TL'ye yükseldiğini açıkladı.





Temmuz ayında yapılan yüzde 19,3'lük zamdan sonra derece ve mesleklere göre bazı memur maaşları şöyle oldu:

