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Türk Yıldızları ve Solotürk bundan sonra uçamayacak

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Solotürk ve Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşlarının durdurulduğu iddia edildi. Türkiye genelinde alınan tasarruf tedbirleri doğrultusunda uçuşlar askıya alındı

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Türk Yıldızları ve Solotürk bundan sonra uçamayacak
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Türkiye ve KKTC’de gösterileri hayranlıkla izlenen Türk Yıldızları ve Solo Türk akrobasi uçaklarının gösterilerinin durdurulmasına karar verildi.
Türkiye Basını’nda yer alan haberlerde, Türkiye'nin gurur kaynağı Solotürk ve Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşlarının durdurulduğu iddia edildi.
Mİlli Savunma Bakanlığı’ndan, TSK’ya gönderilen yazıyla, ülke genelinde alınan tasarruf tedbirleri doğrultusunda uçuşların askıya alındığı belirtildi
Haber resmi makamlarca yalanlanmadı.
Bu karar, kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu. Bir kesim, ekonomik tedbirlerin kaçınılmaz olduğunu ve gereksiz harcamaların kısılması gerektiğini savunurken, diğer kesim ise Solotürk ve Türk Yıldızları'nın milli gurur kaynağı olarak gösterilerine devam etmişini istedi.
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