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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

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Türk ulusunun denizlerde ticaret yapma hakkı ile kıyı ve limanlarını deniz ticaret hukukuna göre uyarlamasının 97’inci yıldönümü olan “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” nedeniyle Mağusa ve Girne’de tören yapıldı

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 98. yıl dönümü, Gazimağusa’da düzenlenen törenle kutlandı.
Türkiye’de 1 Temmuz 1926'da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerindeki her türlü deniz faaliyeti ve ticareti hakkının Türk Bayraklı gemilere verilmesi nedeniyle kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde Gazimağusa Zafer Anıtı’nda tören düzenlendi.
Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konmasıyla başlayan törende ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende daha sonra gün dolayısıyla konuşmalar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, törendeki konuşmasında, denizciliğe gereken önemin gösterilmesinin gerekliliğine vurgu yaparak, denizcilik faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu gibi Mavi Vatan’da da çok büyük öneme sahip olduğuna işaret etti.
Töre, denizlerde hakimiyetin önemine işaret ederek, denizcilik faaliyetlerinin gelecekte hem ticaret hem de askeri açıdan çok daha güçlü hale geleceğine inancını dile getirdi. Zorlu Töre, denizcilikte yaşamını yitiren tüm denizcileri de saygı ve rahmetle andı.
Sahil Güvenlik Gazimağusa Grup Komutanlığı’ndan Piyade Deniz Üsteğmen Atilla Abdurrahim Çavuşoğlu ise konuşmasında, dünün Barbaros Hayrettin Paşa’dan, Piri Reis’e, Cezayirli Gazi Hasan Paşa’dan, Turgut Reis’e kadar pek çok denizciliğe gönül vermişlerin bayramı olduğunu ifade ederek, deniz hukukunda kabotajın bir devletin kendi kıyıları boyunca limanları arasında yaptığı ticaret ya da deniz seferlerinin tümü olduğunu kaydetti.
GİRNE
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü, Girne’de de düzenlenen törenle kutlandı.
Girne Ramadan Cemil Meydanı’ndaki Atatürk Büstü önünde yer alan tören, Atatürk Büstü’ne çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Deniz Teğmen İbrahim Çengel konuşma yaptı.
Çengel konuşmasında, Kabotaj Kanunu’nun, Kurtuluş Savaşı’nın denizlerde kazanılan zaferi olduğunu vurguladı. Deniz Teğmen Çengel, Türk denizcilerinin Mavi Vatan’da Türk ulusunun haklarını korumaktan uluslararası denizlerde ve limanlarda Türkiye ve KKTC bayraklarını dalgalandırmaktan ekonomi, sanayi ve vatan savunmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.
Tören, Oğuz Veli Ortaokulu öğrencisi Önder Alp Yalçıntaş’ın  “1 Temmuz Denizcilik Bayramı” isimli şiiri okumasıyla sona erdi.
 
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