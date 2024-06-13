banner913
banner932
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
13 0
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
16 0
 
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
91 0
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
19 0
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
28 0
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
17 0
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
20 0
banner1032

Kanını sivrisineklere veriyor, rekoru 15 bin ısırık!

banner1020

Sivrisinekler üzerine araştırma yapan Biyolog Perran Ross'un sosyal medyadan paylaştığı bir video gündem oldu. Sivrisinek dolu kutuya kolunu koyarak ısırmalarına izin veren Ross, yaptığı araştırmalar kapsamında sineklerin türlerine göre farklı ısırıklar oluşturduğunu ve çalışmasından büyük gurur duyduğunu dile getirdi.

banner974
Kanını sivrisineklere veriyor, rekoru 15 bin ısırık!
banner971

Melbourne Üniversitesi'nde "sivrisinekler, mahsul zararlıları ve faydalı böcekler" üzerine araştırma yapan biyolog Perran Ross, çalışmalar kapsamında kendi kanını sivrisineklere veriyor.

Her gün laboratuvardaki sivrisineklere kanını veren Ross'un Instagram hesabında paylaştığı video gündem oldu.

Videoda Perran Ross sivrisineklerin 15 saniye boyunca kendisini ısırmasına izin veriyor. 

Kanını sivrisineklere veriyor, rekoru 15 bin ısırık! - 1

REKORU 15 BİN ISIRIK

Perran Ross bu tuhaf süreci şöyle tanımladı: “Çoğu insan, birinin neden sivrisineklerle dolu bir kafese kolunu sokmaya gönüllü olduğunu merak ediyor. Ama onlar çok güzel yaratıklar. Ben Dr Ross. Melbourne'lıyım ve araştırma yapmak için sivrisineklerin beni sokmasına izin veriyorum"

Videoda sivrisineklerin 15 saniye boyunca kendisini ısırmasına izin veren  Adam lakablı Ross'un şu ana kadarki en yüksek rekoru 15 bin sinek ısırığıydı.

Biyolog Perran Ross için bu işinin bir parçası ve bundan büyük gurur duyuyor. Kulağa ilginç gelen bu davranışının altında yatan sebep ise oldukça enteresan.

3 Nisan'da Perran Ross, sivrisineklerin ısırdığı kollarının fotoğrafını paylaşarak farklı sivrisineklerin nasıl farklı izler bıraktığını gösterdi.

Kanını sivrisineklere veriyor, rekoru 15 bin ısırık! - 2

Paylaşımda  " ısırıklarına verilen tepkiler insanlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir, aynı zamanda sivrisinek türleri arasında da farklılık gösterebilir. Bunlar iki farklı sivrisinek türünden 500 sivrisineği besledikten hemen sonraki kollarım. Evet, soldaki çok daha kaşındırıyor!" dedi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.