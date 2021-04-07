Turizmcilerden hükümete yarına kadar süre

Başbakanlık önünde açlık eylemi başlatan turizm emekçileri, hükümete yarına kadar süre tanıdı. Eylemciler “Perşembe gününe kadar istediklerimiz olmazsa Cuma günü Başbakanlık önünü ana baba gününe çevireceğiz. Bakanlar Kurulu dahi toplanamayacak” dedi



Başbakanlık önünde önceki gün açlık eylemine başlayan turizm emekçilerinin mücadelesi sürüyor.

Sadece çay, kahve ve su tükettiklerini aktaran Turizm Emekçileri İnisiyatifi Sözcüsü Fuat Neşe, “Sadece Turizm Bakanı geldi yanımıza onun haricinde Başbakanlık’tan elektrik almak istedik izin vermediler. Her yer kilitli ve iki bakanlık yan yana odalarının ışıkları yanıyor. Karavan için elektrik istediğimizde kaçak olduğunu söylediler bize” ifadelerini kullandı.

Açlık seviyelerinin yükseldiğini aktaran Neşe, tansiyonların artık üst seviyelere yükseldiğini belirterek isyan etti. Perşembe gününe kadar istedikleri olmaz ise Cuma günü Başbakanlık önünü ana baba gününe çevireceklerini söyleyen Neşe, Bakanlar Kurulu’nun dahi toplanamayacağını ifade etti.

Neşe, “Perşembe akşamına kadar süre tanıyoruz. Cuma günü ucunda ölüm dahi olsa, hükümette düşse elimizden geleni yapacağız. Artık sabrımız kalmadı. Zaten hükümetin kendisi top yekûn kaos bu yüzden ülke daha fazla kaosa sürüklenemez. Ülkedeki bu eylemlerin, bu vicdansızlığın, kırılma noktası bu çadır olacaktır. Bütün siyasiler, sivil toplum örgütleri burada olacak. Haddimi aştığımı söyleyebilirler ancak 14 aydır ne çektiğimizi biz biliriz. İnsan olsunlar… İnsanlar aç, ekonomi dibe vurdu bunlar hala daha parti içi hesaplaşmaları ve kurultayları ile ilgileniyorlar” şeklinde konuştu.

Meclis’te vekillerin birbirine dahi saygısı olmadığını sözlerine ekleyen Neşe “48 vekil odaya kapanıp ne yapıyor?” diyerek, “Koltuklar boş kimse birbirini dinlemiyor birbirlerine saygıları yok. Cuma günü burası ana baba gününe dönecek. İsterlerse çevik kuvvet getirsinler yine de Bakanlar Kurulu toplantısı dahi yaptırmayacağız. Perşembeye kadar çözülmezse o zaman buranın halini görsünler” ifadelerine yer verdi.

Polisle karşı karşıya gelmekten korkmadıklarını söyleyen Neşe, “Çocuğumuza bir kalem bile almıyoruz. Artık hiç bir şeyden korkumuz kalmadı. Tahammülümüz yok. Bir tek turizmin açılmasını isteyen Turizm Bakanı, destek versinler de açılsın ekmek paramızı kazanalım” dedi.

Başbakanlık önünde oluş sebeplerinin para pulla alakası olmadığını ifade eden Turizm Emekçileri Platformu sözcüsü Fuat Neşe, daha önce gerçekleştirdikleri eylemler sonrası hükümetle yaptıkları görüşmelerde verilen sözlerin tutulmadığı için çadır eylemi başlattıklarını vurguladı.

Başbakan ve Turizm Bakanı’nın turizm sezonunun 1 Nisan’a açılacağını söylemesine rağmen bunun gerçekleşmemesini kınadıklarını kaydeden Neşe, şimdi 12 Nisan tarihinin konuşulmasına rağmen ortada net bir durum olmamasını da eleştirerek, sonuç alana kadar çadır eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

KORONANIN YUVASI OTELLER DEĞİLDİR

Covid- 19 virüsünün ülkeye otellerden yayılmadığının ama bu sürecinin faturasının turizm emekçilerine ödettirildiğine vurgu yapan Neşe, “biz de insanız, koronanın yuvası oteller değildir. Bu biliniyor ama neden kabul edilmiyor” diye sordu.

Hükümetin kendilerine kapalı devre açılımdan bahsettiğini anımsatan Neşe, eşlerin ikisinin de otellerde çalışmasının aile düzeni ve çocuklarına bakım konusunda yaratacağı zorluğu bilmelerine rağmen bu öneriyi de kabul ederek esneklik gösterdiklerini kaydetti.

Neşe, ekonomik sıkıntıları yaşadıkları için nefes alamadıklarının altını çizerken, ekonomik sıkıntıların sosyal problemleri de beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

Ekonomik belirsizliğin yarattığı zorlukları herkesin bildiğini ve yaşadığını belirten Neşe, hükümetin bugüne kadar aldıkları tedbirleri uygulayamadığı gibi, kendi beceriksizliğini sektörlere yıktığını ifade etti.

Turizmin kapanması için gerekçe bulunmadığını ifade eden Neşe, 1 yıl içinde 2 ay kadar turizm taşıma amaçlı uçuşlara izin verildiği dönemde otellerin 30 bin turist ağırladığını ve bunlar arasında sadece 16 vaka çıktığına dikkat çekti.

Bu 16 vakanın tamamının temassız bir şekilde Sağlık Bakanlığı kontrolüne alındığını ve halkla buluşmalarının olmadığının altını çizen Neşe, bu gerçekler ortadayken turizmin kapalı kalması için bir gerekçe gösterilmesini istedi.

Otellerden ülkeye yayılan bir vakanın bile olmadığı gerçeği ortadayken, tüm tedbirlerin alınmasına rağman turizm sezonunun neden kapalı olduğunun kendilerine anlatılmasını istediklerini kaydeden Neşe, usanmadan bunları anlatmaya ve cevap aramaya devam edeceklerini kaydetti.



