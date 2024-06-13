Tuğlu: “Sizler bizim geleceğimizsiniz”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’ndan Çayırova İlkokulu Mezuniyet Kutlamasında mezun olan gençlerin etkinliğine katıldı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, belediye sınırları içerisinde eğitim veren Çayırova İlkokulu’nun Bafra Halk Plajı’nda düzenlediği mezuniyet kutlama etkinliğine katılarak mezun olan gençleri tebrik etti.Dr. Fatma Çimen Tuğlu, yaptığı konuşmada, gençlerin başarılarıyla gurur duyduğunu ve her zaman yanlarında olacağını belirtti.Dr. Çimen Tuğlu şu ifadeleri kullandı:Değerli öğrenciler, sizleri bir kez daha tebrik ediyorum. Başarılarınızla gurur duyuyoruz ve her zaman yanınızdayız. Bundan sonra, yenilikler yaparak ileriye doğru adımlar atacaksınız. Gittiğiniz yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Çok çalışmanızı ve asla pes etmemenizi temenni ediyorum. Bizler, büyükleriniz olarak sizlere güveniyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz ve biz sizinle gurur duyuyoruz.Her zaman yanınızda olacağız ve sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun, başarılar dilerim.